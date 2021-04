Proposta di matrimonio in diretta a Uomini e Donne: la reazione di Gemma

Inaspettata proposta di matrimonio a Uomini e Donne: Salvio chiede a Luisa di sposarlo e Gemma Galgani piange in studio.

Grandi emozioni nella puntata di Uomini e donne del 13 aprile grazie alla presenza in studio di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, coppia nata nel parterre del trono over. Sono passati due anni da quando Luisa e Salvio si sono innamorati lasciando insieme la trasmissione ed oggi, al centro dello studio del dating show di canale 5, Salvio e Luisa sono i protagonisti di una bellissima proposta di matrimonio.

Salvio, in particolare, dopo aver fatto recapitare alla sua Luisa un omaggio floreale con cui le ha espresso tutto il suo amore, ha chiesto la sua mano sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi, Gianni Sperti, degli altri protagonisti della trasmissione e di Gemma Galgani che non ha trattenuto le lacrime emozionandosi di fronte alla favola d’amore di Luisa e Salvio.

Felice, sereni e sempre più innamorati, Salvio e Luisa si sposano e la proposta di matrimonio da parte di Salvio che ammette di essere riuscito a sciogliere il ghiaccio che aveva nel cuore da quando ha incontrato Luisa, arriva proprio nello studio dove l’amore è nato.

“Quando ci siamo conosciuti ero un pezzo di ghiaccio e non credevo che sarebbe accaduto quello che è poi successo con Luisa“, ammette Salvio che, dopo essersi avvicinato alla compagna con cui convive, dà il via alla proposta di matrimonio. “Dicevano che per farla innamorare avrei dovuto farla ridere, ma quando la guardo, sono io che m’innamoro tutte le volte”, aggiunge l’ex cavaliere.

Poi la vera proposta di matrimonio a cui non assiste Tina Cipollari ancora assente in studio.

“Non è passato tanto tempo che più, ma prima che passasse a miglior vita, gli ho promesso che ti avrei resa felice e la felicità più grande per Luisella è quella di sposarci. Federico adesso ci sta guardando e sta qui con noi. Gli avevo detto che un giorno sarebbe accaduto quello che lui avrebbe voluto“, dice Salvio.

“Il mio posto è tra le tue braccia. Voglio invecchiare con te ed è bello sentirti dire, quando vai via, ‘non vedo l’ora di tornare a casa per rivederti’. Mi sai proteggere amore mio, hai saputo leggere dentro di me e mi hai cambiata. Sono la donna più felice del mondo e ti dico sì per tutta la vita”, risponde Luisa tra le lacrime di Gemma e tutti gli altri protagonisti della trasmissione. Gemma non trattiene le lacrime e Maria De Filippi la esorta a non perdere le speranze di trovare il vero amore.