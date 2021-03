Ida Platano festeggia il 40esimo compleanno con un post sui social: “Gli ultimi due anni sono tati molto difficili”. Frecciatina a Riccardo Guarnieri?

Ida Platano compie 40 anni e festeggia con un lungo post pubblicato su Instagram con cui ha ringraziato le persone che la seguono facendo un bilancio dell’ultimo periodo della sua vita. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne ammette di aver trascorso un periodo molto difficile da cui, tuttavia, si è ripresa.

Ida Platano, ufficialmente single, ha sofferto per la fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri con cui sperava di poter costruire una storia importante. Purtroppo, però, la relazione è finita, ma oggi, l’ex dama è nuovamente serena accanto a suo figlio.

Ida Platano compie 40 anni: il bilancio dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne

Dopo aver ricevuto gli auguri dell’amica Gemma Galgani con cui l’amicizia continua, Ida Platano, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto lasciandosi andare ad un bilancio della sua vita.

“Ho avuto amici di diverso tipo in questi 40 anni; alcuni sono spariti, altri sono ancora lì, qualcheduno è più recente, altri ancora li conosco da una vita“, esordisce così Ida.

La dama, poi, continua: “Sono decisamente serena oggi. Anche se gli ultimi due anni sono stati molto difficili e hanno rischiato di strapparmi via per sempre il sorriso, oggi mi impongo di scovare il lato rosa della mia vita. Ce n’è di buono nella mia esistenza, eccome se c’è! Il mio miglior regalo che possa farmi per questo giorno così speciale è convincermi che i momenti più cupi siano passati. Sta a me camminare spedita verso il domani con un sorriso, apprezzando quello che ho”.

Ida ammette così di aver trascorso un periodo difficile. Ad oggi si gode l’affetto di suo figlio e degli amici sinceri. Nessun nuovo amore all’orizzonte, invece, per l’ex dama. Se, infatti, Riccardo Guarnieri è felicemente fidanzato con Roberta Di Padua con cui ha lasciato Uomini e Donne, Ida è ufficialmente single e sono tanti i fans del trono over che sperano di rivederla anche in trasmissione.

Per Ida sono così arrivati tantissimi messaggi di auguri da parte delle persone che la seguono sin dalla sua avventura nel programma di Maria De Filippi.