Tina Cipollari assente in studio a Uomini e Donne: cosa le è successo

Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne: fan preoccupati per la bionda opinionista che resta in silenzio. Cosa le è successo.

Cos’è successo a Tina Cipollari? Perchè la bionda opinionista è assente da giorni nello studio di Uomini e Donne? Sono queste le domande che si pone il pubblico del dating show di canale 5, ansioso di rivedere nuovamente Tina sulla poltrona da opinionista accanto a Gianni Sperti.

Intorno ai motivi che stanno tenendo lontana la Cipollari dallo studio di Uomini e Donne che continua ad andare in onda ogni giorno con i protagonisti del trono classico e del trono over vige il mistero. Sia Maria De Filippi che Gianni Sperti, infatti, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito. L’ultima apparizione di Tina a Uomini e Donne risale allo scorso 2 aprile quando ha partecipato alla trasmissione in collegamento.

“Ti hanno messo agli arresti domiciliari? Cosa hai fatto?“, aveva chiesto Maria De Filippi ricevendo un sì dalla bionda opinionista. Da quel giorno, le puntate di Uomini e Donne sono andate in onda senza la bionda opinionista ed ora il pubblico si chiede il motivo della sua assenza.

Cos’è successo a Tina Cipollari, assente a Uomini e Donne

Tina Cipollari resta in silenzio. Dopo aver rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv ripercorrendo i suoi 20 anni da opinionista di Uomini e Donne, Tina non ha commentato la sua assenza dalla trasmissione. Sui social tutto tace e i fans, su Twitter e Instagram, chiedono di sapere qualcosa.

Secondo alcune indiscrezioni, l’assenza di Tina Cipollari potrebbe essere legata a qualche problema personale. Secondo Amedeo Venza, Tina potrebbe aver contratto il covid. Tuttavia, non c’è nulla di ufficiale. La bionda opinionista, durante la stagione, si era già assentata dopo essere stata a contatto con una persona positiva senza essere contagiata. La Cipollari, inoltre, si è assentata anche in seguito ad un’intossicazione. In entrambi i casi, il motivo è stato svelato in trasmissione.

Quando rivedremo, dunque, Tina in studio? Il prossimo weekend, tutti i protagonisti del trono classico e over torneranno in studio per registrare una nuova puntata di Uomini e Donne. Sarà il momento giusto per rivedere Tina accanto a Gianni Sperti?