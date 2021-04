Sonia Bergamasco, chi è: età, altezza, vita privata e Instagram

Sonia Bergamasco, celebre attrice italiana, protagonista femminile de “Il Commissario Montalbano”, è molto amata dal pubblico.

Ha saputo dare un volto a una delle donne più amate, Livia, la compagna del Commissario Montalbano, frutto della penna di Andrea Camilleri, grazie a Sonia Bergamasco trova riscontro nella realtà toutcour. La celebre attrice, però, è un fulgido esempio di come un volto possa essere iconico nonostante i diversi ruoli che interpreta: lei, infatti, ha sempre avuto uno stile e una mimica piuttosto riconoscibili che le hanno permesso di spaziare – nell’arco di una lunga carriera – dalla commedia al dramma.

Cinema, teatro e televisione nei suoi orizzonti sempre pronti a migliorare e andare oltre ogni limite: la qualità primaria della Bergamasco è proprio la volontà di mettersi in gioco, in tal senso vanno interpretate le collaborazioni con Checco Zalone, al secolo Luca Medici, e Antonio Albanese in “Quo Vado?” e “Come un gatto in tangenziale”.

Nome: Sonia Bergamasco

Età: 55 anni

Data di nascita: 16 gennaio 1966

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attrice

Altezza: 168 cm

Peso: 60 Kg

Profili social: non disponibile

LEGGI ANCHE – Quarantena e zone rosse: ecco i consigli per non distruggere la coppia (ed essere felici)

Sonia Bergamasco carriera

La sua cifra stilistica si compone di diversi registri pronti ad incastrarsi e collimare, laddove fosse necessario, per dar vita a qualcosa di particolare che non presti il fianco alla banalità ma resti nella mente dello spettatore. Cercare sempre e comunque un tratto distintivo che disegni la psiche dei vari personaggi che interpreta: lavora di cesello la Bergamasco, forse è proprio per questo che riesce – ancora oggi – a sorprendere e sorprendersi.

Vita privata e Instagram

Nasce a Milano il 16 gennaio del 1966 sotto il segno del Capricorno. Diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e in recitazione al Piccolo Teatro: ha portato in scena lavori di Strehler e Carmelo Bene. Diretta, fra gli altri, anche da Massimo Castri, Silvio Soldini e Giuseppe Bertolucci. Poi il successo cinematografico e televisivo: 21 apparizioni al cinema, 11 in televisione tra film e serie tv. È sposata dal 2000 con il collega Fabrizio Gifuni e ha due figlie: Valeria e Maria. Sui social non è presente, ma in Rete gode comunque di molti fan.