La famiglia dei Ferragnez è riunita! Finalmente la nonna di Fedez, nonna Luciana ha incontrato la new entry, la piccola Vittoria. Ma non tutti sembrano felici e contenti…

Una nuova vita in casa Ferragnez, Vittoria è nata da poco più che qualche settimana ed ha portato un po’ di gioia oltre che di rosa in casa di Fedez e Chiara Ferragni.

I primi periodi sono i più delicati e sono anche quelli delle conoscenze e presentazioni ufficiali in famiglia. In particolare, Fedez ha pubblicato alcuni video in cui la nonna Luciana, da poco vaccinata per il Coronavirus solo per essere la nonna di Fedez (come ha raccontato Chiara in un lungo sfogo sulle sue Instagram Stories) è andata in casa Ferragnez per conoscere per la prima volta la nuova nipotina Vittoria.

Il primo incontro tra la bis nonna e Vittoria: ma Leone non sembra felice

Da quanto Vittoria ha fatto ingresso in casa Ferragni- Fedez, Chiara e Federico hanno sempre mostrato l’atteggiamento di Leone nei confronti della sorellina. Da fratello maggiore e per l’età in cui si trova, Leone ogni tanto fa dei broncetti facendo trapellare un po’ di sana e innocente invidia nei confronti della piccola sorellina. Anche quando la bisnonna Luciana, la nonna di Fedez è venuta a trovarli per la prima volta Leone non si è tirato indietro mostrandosi con una faccia quasi “sorpresa” come a dire: “la nonna è mia”.

Lo scatto di famiglia pubblicato da mamma Chiara Ferragni ha raggiunto un boom di commenti e di mi piace (2 mila commenti e 530 mila mi piace) soprattutto per la presenza della nonna Luciana. Finalmente dopo aver ricevuto il vaccino, la nonna del rapper ha potuto vedere la nipotina Vittoria.

E’ tempo di famiglia dunque in casa Ferragnez. Nello scatto pubblicato sui social di Chiara, si può notare tutta la famiglia di Fedez al completo. Sicuramente un bel quadretto familiare che mostra uno squarcio di gioia e 4 generazioni a confronto. Ma il vero vincitore dello scatto rimarrà sempre e solo Leone, un vero idolo per le fan dell’imprenditrice digitale.

