Chiara Ferragni pubblica due foto, una in cui allatta la piccola Vittoria e una con il tiralatte e strappa gli applausi del web.

Applausi per Chiara Ferragni che, su Instagram, ha pubblicato due foto: nella prima sta allattando la piccola Vittoria mentre nella seconda è alle prese con il tiralatte. Due foto semplice, veritiere con cui Chiara Ferragni ha mostrato parte della sua giornata da mamma. La scelta dell’influencer di condividere tali foto ha conquistato i suoi 23,1 milioni di followers.

Sin dal momento in cui la piccola Vittoria è nata, Chiara Ferragni ha mostrato i momenti delle sue giornate da mamma, compreso l’allattamento. Con le foto di oggi, la moglie di Fedez ha conquistato gli utenti che applaudono sia la scelta di allattare che quella di mostrarsi ai fans.

Chiara Ferragni allatta la piccola Vittoria pubblica le foto sui social. Il web: “Ottimo esempio”

“La mia vita ora in due foto”, scrive Chiara Ferragni pubblicando la foto che vedete qui sopra e quella in cui allatta la piccola Vittoria che potete vedere più in basso. Due foto che, in poco tempo, quasi 400mila like e migliaia di commenti scritti da mamme e donne che applaudono la scelta dell’influencer di parlare di allattamento sui social.

“Chiara una di noi”, scrive una mamma. “Sempre bella in ogni situazione. Noi mamme siamo una forza”, aggiunge un’altra. E ancora: “Sei un vero Mito Chiara!!!!! Nessuna vip si metterebbe mai così a nudo. Sei una mamma orgogliosissima”, “Queste foto sono stupende”, “Brava! Sei una super mamma!”, “Grazie che ci fai vedere anche questo lato della medaglia”, “Ti faccio i miei complimenti. Allattare dà felicità, ma richiede molto impegno”.



Mamma Chiara trascorre le sue giornate dedicandosi a Leone che ha compiuto tre anni lo scorso 19 marzo e la piccola Vittoria che è nata lo scorso 23 marzo. Leone e Vittoria hanno già conquistato i fans di mamma Chiara e papà Fedez con la prima videochiamata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Innamorata della sua vita da mamma e moglie, Chiara condivide con i suoi fans i momenti che trascorre con i suoi bambini.