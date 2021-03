Leone e Vittoria Lucia Ferragni emozionano tutti i fans di Fedez e Chiara Ferragni con la prima videochiamata dopo la nascita della piccola.

La prima videochiamata tra Leone e la sorellina Vittoria emoziona tutti i fans di Chiara Ferragni e Fedez. In attesa di poter tornare a casa e poter far incontrare personalmente Leone e Vittoria, i Ferragnez, con l’aiuto dei nonni, hanno presentato virtualmente la piccola Vittoria al fratello maggiore Leone.

A casa con la nonna, nel breve estratto della videochiamata pubblicata dalla Ferragni tra le storie di Instagram, Leone, dolcissimo e con il suo immancabile sorriso, saluta la sorellina tra le braccia della mamma.

I figli di Chiara Ferragni e Fedez conquista tutti, i fans dei Ferragnez: “Li osservo come se fossero i miei nipoti”

Leone e Vittoria rubano la scena a mamma Chiara Ferragni e papà Fedez. I 23 milioni di followers della Ferragni e gli 11,8 milioni di followers di papà Fedez sono letteralmente innamorata di Leone e Vittoria. con una videochiamata, i figli dei Ferragnez hanno sciolto il cuore degli utenti dei social. La Ferragni, dopo aver pubblicato le foto del parto di Vittoria, ha condiviso un piccolo estratto della videochiamata fatta con Leone, a causa con i nonni e che potrà riabbracciare la sorellina solo quando tornerà a casa.

Pochi secondi in cui Leone saluta la mamma e la sorellina sono bastati per emozionare tutti. “Ciao Vittoria, non vediamo l’ora di vederti” dice Vittoria con l’aiuto, probabilmente, della nonna. “Quanto sei bello amore mio“, dice mamma Chiara visibilmente emozionata.

Vittoria, dunque, tornerà a casa con i genitori tra pochi giorni? La piccola è nata il 23 marzo. Chiara è ancora in ospedale e al suo fianco c’è Fedez mentre Leone è rimasto a casa con i nonni. La piccola Vittoria non ha ancora incontrato il fratellino, i nonni e le zie, ma il momento fatidico si avvicina.

“Ciao Vittoria”:

Per la storia pubblicata da Fedez su Instagrampic.twitter.com/ITQZx24MLD — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) March 24, 2021

Su Twitter, nel frattempo, gli utenti cominciano a sentire la mancanza delle storie dei Ferragnez con Leone protagonista. A soli tre anni, Leone è amatissimo dai fans dei genitori che ora sognano di vederlo alle prese con la sorellina Vittoria.

I Ferragnez al gran completo conquistano davvero tutti.