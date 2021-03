Chiara Ferragni condivide le foto della nascita di Vittoria, le sue lacrime e il primo abbraccio di lei e Fedez alla piccola.

Il giorno dopo l’annuncio del lieto evento Chiara Ferragni pubblica su Instagram le foto del primo abbraccio alla piccola Vittoria.

Le immagini dell’influencer e del marito Fedez che danno il primo bacio alla loro secondogenita commuovono oggi il popolo di Instagram.

Noi ve le riproponiamo provando a riflettere insieme sul significato di questi scatti e sulle possibili conseguenze, sia positive che negative.

Chiara Ferragni, Fedez e le prime foto con Vittoria

Quattro scatti condivisi sul proprio profilo Instagram e così il popolo del web può vivere oggi la nascita di baby V.

Chiara Ferragni pubblica questa mattina quattro scatti che raccontano la gioia della nascita della piccola Vittoria. Le sue lacrime, quelle di papà Fedez e gli occhi strizzati della neonata sono già popolarissimi sul web: a appena 30 minuti dalla pubblicazione, la galleria fotografica ha già totalizzato oltre 900mila like e uno sterminato numero di commenti, tutti carichi di amore e gioia per il lieto evento.

Senza dubbio non mancheranno le malelingue, persone pronte a sottolineare come la coppia abbia ancora una volta condiviso momenti estremamente privati o magari inclini a sottolineare la bellezza di Chiara in un momento in cui forse sarebbe dovuta apparire più sofferenze (ma come è anche truccata!). Decisamente meglio non pensarci e, in un momento tanto speciale, siamo sicuri che la coppia non farà certo fatica ad ignorare la consueta malignità del popolo del web.

Nella didascalia della gallery la neomamma ci annuncia anche l’orario della nascita: 3.18 am, March 23rd. Una piccola informazione in più che fa ben capire come la notte della famiglia sia stata veramente lunga e carica di pathos, proprio come aveva raccontato Valentina Ferragni nelle sue stories di ieri: una lunga attesa coronata in tanta gioia.