Dalla Blasi alla Lamborghini: diamo i voti ai look dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi

Da Ilary Blasi a Elettra Lamborghini: diamo i voti ai look della conduttrice e degli opinionisti dell’Isola dei Famosi.

Anche la terza puntata dell’Isola dei famosi è andata in archivio tra abbandoni, vedi Akash Kumar che ha sparato sui social contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini cancellando poi tutto, e le gaffe di Ilary Blasi.

Al di là degli eventi che accadono sull’Isola dei famosi quello che vogliamo trattare in questa sede sono invece i look della conduttrice e degli opinionisti della trasmissione in onda tutti i lunedì e i giovedì su Canale 5.

In particolare andiamo ad analizzare gli outfit di Ilary Blasi, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi e diamo loro i voti.

Ilary Blasi indossa un outfit ricercato in total gold

Partiamo dalla conduttrice, Ilary Blasi nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi sfoggiava un abito in velluto lungo color oro. A rendere il vestito estremamente sensuale il maxi spacco e i tagli sui fianchi.

Ancora una volta la bionda presentatrice ha scelto il marchio kosovaro Lia Stubbla dopo aver esordito nella prima puntata con un abito della stessa casa di moda ma nero in quell’occasione.

A completare questo look assolutamente glamour un paio di decolleté del brand Le Silla in particolare il modello indossato dalla Blasi è “Petalo 120 MM“, trasparenti e rifinite in oro.

Ancora una volta i capelli erano raccolti in uno chignon molto tirato tanto da esaltare i suoi lineamenti perfetti. E ad arricchire il tutto un paio di orecchini dorati e neri molto vistosi, anche stavolta a marchio Bozart Bijoux.

Nonostante alcune critiche sul web per noi il voto per Ilary Blasi è un 10. Splendida!

Elettra Lamborghini in stile militare glamour

Con un mini dress dorato e un paio di decolleté in stile animalier è tornata a far parte della crew dell’Isola dei Famosi anche Elettra Lamborghini.

Finalmente guarita dal Covid-19 Elettra ha fatto il suo debutto nello studio televisivo, era infatti lei la più attesa fra gli opinionisti e finalmente è approdata in trasmissione. Con un abito in stile militare in color oro avorio di Balmain, dal costo di quasi 2mila euro, l’ereditiera ha messo in evidenza le sue forme sinuose.

Non solo bellezza ma anche simpatia, per la bella Elettra che ha optato stavolta per un bob lungo e ondulato davvero chic, a completare il look estremamente glamour un accessorio animalier ovvero le scarpe decolleté maculate proprio come il suo famoso tatuaggio.

In questo outfit la Lamborghini sembra aver voluto mettere per un attimo da parte l’eccesso e sfoggiare una mise trendy e chic ma senza osare con accessori o capi estremamente stravaganti, tutto sommato stava molto bene anche così.

E allora il voto per Elettra Lamborghini non può che essere positivo e quindi promossa con un bel 9.

Iva Zanicchi in nero e rifiniture fucsia non convince

Al di là dei colori, nero, fucsia e giallo, l’outfit della simpaticissima conduttrice Iva Zanicchi, che in questo caso ricopre il ruolo di opinionista insieme a Elettra Laborghini e Tommaso Zorzi, non convince del tutto.

Peccato perché se osserviamo trucco e parrucco non abbiamo davvero nulla da eccepire. Scendendo sulla casacca, lucida a fiori e rifinita in fucsia, potremmo anche chiudere un occhio, se solo l’avesse però abbinata ad un pantalone a palazzo ad esempio, anche nero, ma non con quella gonna lunga stile busta di plastica.

Per completare, ancora peggio le scarpe: un sandalo giallo con plateau, totalmente scoordinato nei colori con il resto dell’outfit e allora a malincuore dobbiamo dare al look di Iva Zanicchi un 5.

Un vero peccato perché per il suo carattere e la sua solarità meriterebbe davvero di più.

Tommaso Zorzi in azzurro marino griffatissimo

Accantonato il nero finalmente Tommaso Zorzi neo vincitore del Gf Vip, ci ha stupito con un look azzurro con tanto di stelle marine e conchiglie di Versace.

Si sarà forse ispirato con l’arrivo della primavera? Ecco che allora il vincitore del Gf Vip è arrivato in studio con un completo di color azzurro di Versace, abbinato con la camicia in coordinato in stile “marino”.

Il dettaglio che non è sfuggito però è l’elastico in vita al posto della classica chiusura con bottone e cerniera. A completare l’outfit anche una cintura fina di color bianco con una medusa sulla fibbia.

Facendo due rapidi conti un outfit del valore di circa 4mila euro.

Promosso anche il look di Tommaso Zorzi all’Isola dei famosi con un bell’8.

