Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi: diamo i voti ai look delle protagoniste della tv italiana

Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi sono le due presentatrici del momento: diamo i voti ai loro ultimi look, la prima all’ “Isola dei famosi” e la seconda a “Le Iene”.

Alessia Marcuzzi ha passato il testimone dell’ “Isola dei Famosi”, che ormai conduceva da 5 anni, ad Ilary Blasi che ha aperto la nuova edizione salutando la collega.

A sua volta Ilary ha condotto “Le Iene” fino al 2018, anno in cui poi è tornata alla conduzione la Marcuzzi, dove la troviamo tuttora. Insomma le carriere delle due protagoniste della tv italiana procedono a gonfie vele e su due rette perfettamente parallele.

Andiamo allora a scoprire gli ultimi look delle due presentatrici romane, padrone di casa delle due trasmissioni, entrambe nelle reti Mediaset.

Ilary Blasi ha debuttato all’ “Isola dei Famosi” in una mise super chic

Un post condiviso da Ilary Blasi Fans (@ilary.blasi.fans)

Ilary Blasi ha debuttato all’Isola dei famosi con un outfit super chic in velluto nero e pancia scoperta. Capelli raccolti e orecchini super scintillanti tempestati di cristalli. L’abito nero è del brand kossovaro Lia Stubbla.

Un modello a sirena con gonna aderente sopra e che si allarga sotto fino a formare uno strascico. A completare il tutto un corpetto a collo alto e spalline imbottite, leggermente appuntite.

A rendere il vestito piuttosto sexy il taglio sull’addome a mettere in mostra la pancia e i fianchi perfettamente sinuosi. Inoltre, a completamento del vestito anche delle strisce di tessuto a cingere l’addome per un mix davvero esplosivo.

I capelli raccolti nello chignon mettevano in risalto, invece, i maxi orecchini di Bozart Bijoux che hanno reso splendente questo abito nero. Inoltre ai piedi, anche se non si vedevano c’erano un paio di decolleté rosa fluo di Casadei.

A questo outfit di Ilary Blasi diamo un bel 9.

Qui sotto puoi ascoltare anche i commenti della rubrica di Chedonna.it “Glissa o sorridi”.

Alessia Marcuzzi in lilla, viola e rosa pastello

Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Come già vi avevamo accennato è il lilla il vero colore della primavera e Alessia Marcuzzi ha messo subito in pratica il trend del momento. Nell’ultima puntata de “Le Iene” l’abbiamo vista con un outfit piuttosto casual ma molto grazioso a firma Dépendance.

In particolare la conduttrice romana indossava una t-shirt lilla, modello “Katy”, leggermente smanicata, e una minigonna in pelle scamosciata viola modello “Vivy”. Ai piedi sandali alla schiava, vero must di stagione, color rosa pastello di Gianvito Rossi.

I colori chiave per questo outfit, e tutti perfettamente in scala, sono dunque rosa pastello, lilla e viola, qui puoi scoprire come abbinare questo colore.

Giustamente non trattandosi di un debutto il look di Alessia era molto più spensierato e allegro rispetto a quello di Ilary Blasi. Un abbigliamento perfetto per la primavera in arrivo e allora non resta che prendere spunto da questo outfit frizzante.

Il nostro voto per Alessia Marcuzzi è 8.

E a voi sono piaciuti gli ultimi outfit delle due bionde conduttrici?