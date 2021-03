Akash Kumar spara a zero su Zorzi ed Elettra Lamborghini e poi cancella tutto

Akash Kumar dopo l’Isola dei Famosi ha sparato a zero contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini per poi cancellare tutto dai social.

Akash Kumar ha abbandonato l’Isola dei Famosi dopo soltanto una settimana dall’inizio del programma. In un primo momento era stato il pubblico del piccolo schermo a decretare la sua uscita dai giochi, preferendo far proseguire Angela Melillo all’interno della trasmissione, ma poi quando Ilary Blasi gli ha chiesto di accompagnare Fariba e Ubaldo nell’isola dei Parassiti lui si è rifiutato di proseguire oltre, scegliendo di dire addio al programma.

Il concorrente ha fatto perdere le staffe ad Ilary Blasi, che ieri ha commesso una gaffe in diretta, ed è stato criticato anche dagli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, in particolare, dopo che lui aveva comunicato la sua scelta di abbandonare il programma ha replicato con un ironico “Salutame a soreta”, ma quest’ultimo non appena tornato sui social non l’ha presa bene ed ha registrato un video contro la cantante e contro il vincitore del Grande Fratello Vip.

Akash Kumar ha sparato a zero contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini per poi eliminare subito dopo il video in questione. Peccato però che gli utenti della rete abbiano prontamente salvato il tutto.

Isola dei Famosi: Akash Kumar cancella i video contro Tommaso ed Elettra

Sto. Morendo. Cinema gratis nelle storie di Akash pic.twitter.com/uColkBVK1o — senza glutine (@latteaigomiti) March 23, 2021

Akash Kumar non si è di certo risparmiato dopo la sua eliminazione all’Isola dei Famosi. Peccato però che dopo aver criticato Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi abbia scelto di cancellare i contenuti da lui pubblicato. Ecco che cosa ha dichiarato sui due opinionisti ed in fondo all’articolo potete trovare anche una clip in cui è possibile sentire le frasi pronunciate contro la cantante di Musica e il resto scompare.

“Oddio, ora tutti quanti stanno parlando di me. Dal colore dei miei occhi ed anche di altre cose che detta in tutta onestà non mi interessano. Io volevo dire a questo mondo fatto di trash e alla Signora Elettra Lamborghini che ho fatto più campagne io di Vogue che lei dischi su Spotify, Pem Pem. Quindi ti consiglio di volare basso.”

“Io sono uno che ha una carriera alle spalle. Ho fatto più lavori nel campo della moda io che tu musica. Per questo motivo non avrei dovuto partecipare all’Isola dei Famosi. In questo mondo fatto di trash funziona che chi si è costruito una carriera viene demolito mentre chi non ne ha una gliela creano come hanno fatto con Tommaso Zorzi. Fino a poco tempo fa nessuno sapeva chi fosse ed è emerso dicendo qualche cavolata sui social come Genitore 1 e Genitore 2 e boom!”

“Caro Tommaso, ti faccio notare che sono stato un signore con te. Tu hai provato a rovinarmi, ma ti ho mangiato. Io sono una persona sana e pulita e sai che ti dico? La televisione ha bisogno di persone come te”.

volevo dire una cosa alla signora lamborghini che mi ha detto della sorella soreta volevo dire ciao quanti certi marixjeb mangiare cara lamborghini per avere tutte le campskk di vogue che ho fatto io ho fatto più campskk di vogue io che tu disksk su spotify PEM PEM cinema #tzvip pic.twitter.com/XQZgAr26Sa — ludovica 🤍 (@xbrsmile) March 23, 2021

Akash dopo l’Isola dei Famosi ha duramente criticato Tommaso ed Elettra. Loro sceglieranno di replicare o lasceranno correre il tutto? Staremo a vedere come si evolveranno le cose.