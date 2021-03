Nata Vittoria, figlia Fedez e Ferragni: gli auguri delle zie Valentina e Francesca

Chiara Ferragni ha partorito ed è nata Vittoria: su Instagram gli auguri delle zie, Valentina e Francesca Ferragni.

Il mondo del web e non solo festeggia la nascita di Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, venuta alla luce nella scorsa notte e già una vera e propria star del web.

Se allora un po’ tutti stanno piano piano proponendo i loro personali auguri, nella massa spiccano senza dubbio quelli delle due sorelle di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni.

Le zie hanno infatti prontamente condiviso la loro gioia con i propri follower, subito dopo naturalmente l’annuncio pubblico di mamma e papà.

Vediamo allora insieme questi auguri carichi d’amore.

Benvenuta Vittoria: gli auguri di Valentina e Francesca Ferragni

“E il mondo si tinge di rosa 💕 Benvenuta alla nostra piccola grande Vittoria 💖 @chiaraferragni @fedez”

Valentina Ferragni Festeggia così con un post la nascita dell’attesissima nipotina.

La ragazza ha poi condiviso nelle stories il suo racconto della lunga notte di attesa della piccola Vittoria, coinvolgendo naturalmente anche la sua dolce metà Luca Vezil, a quanto pare in fermento quanto e forse anche più di lei.

Meno foriera di dettagli ma altrettanto carica di gioia la sorella Francesca Ferragni.

La sorella di mezzo (Francesca è più piccola di soli due anni rispetto a Chiara e ne ha tre in più di Valentina) si è limitata a ricondividere la foto oramai famosissima della piccola Vittoria tra le braccia di mamma e papà sottolineando il suo benvenuto e gli auguri ai due neogenitori.

Una vera e propria ventata di gioia e di amore quella portata dalla piccola Vittoria, inarticolate nella sua affamatissima famiglia.

A tal proposito infatti non possiamo non ricordare le parole del fratello maggiore Leone, che ha sottolineato di attendere “con tanto amore” la sorellina, per non parlare poi delle lacrime di papà Federico che sembra veramente impossibilitato nel porre fine al suo pianto di gioia, come mostrato dalla moglie nelle sue ultime stories.

Che dire, Vittoria sembra destinata a fare una vera e propria strage di cuori.