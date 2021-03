Il mistero di Akash Kumar: dal colore degli occhi al nome, tutti i rumors intorno al modello dell’Isola dei Famosi 2021.

Akash Kumar è il modello dagli occhi di ghiaccio dell’Isola dei Famosi 2021. Con il suo sguardo ha già ipnotizzato il pubblico del reality show di canale 5, ma intorno ai suoi bellissimi occhi è nato un mistero. A parlare del colore degli occhi di Akash è il chirurgo Giacomo Urtis.

Nel salotto di Pomeriggio 5, Urtis ha spiegato che in Europa non è possibile sottoporsi ad un intervento chirurgico per cambiare il colore degli occhi, ma pare, che ciò sia possibile in altre zone del mondo.

Intorno ad Akash, inoltre, è nato anche il mistero sul nome. Pare che, in altre trasmissioni televisive a cui ha partecipato in passato, si sia presentato con un altro nome.

Gli occhi e il nome di Akash Kumar: parla Giacomo Urtis

Akash Kumar si è sottoposto ad un’operazione per cambiare il colore degli occhi? A parlare dell’argomento è Giacomo Urtis che, ospite di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, ha detto:

“Akash è troppo egocentrico, ma poi io me lo ricordavo con gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così. È un intervento che in Europa non si può fare, ma il brightocular si può fare altrove tipo in Marocco”, ha spiegato Urtis.

Si parla, inoltre, del nome di Akash. Nel 2014, Akash ha partecipato a Temptation Island come tentatore ed è stato presentato come Andrea P. Inoltre, ha partecipato anche a Ciao Darwin come “Pablo Andrea Romeo”.

A parlare della questione del nome, durante la partecipazione a Ballando con le stelle, fu proprio il modello. “Sono stato gestito male da un ex agente con cui ho in corso questioni legali. Diceva che Akash era un nome indiano e non funzionava, dovevo chiamarmi Pablo etc. Io avevo bisogno di soldi perché avevo una situazione familiare non facile e ho accettato. Ma qui mi sono presentato con la mia vera identità”, raccontava.

Secondo Fanpage che ha contattato alcuni ex compagni di scuola del modello, il suo vero nome sarebbe proprio Akash Kumar.