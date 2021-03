Gaffe clamorosa di Ilary Blasi in diretta all’Isola dei Famosi 2021: la conduttrice spiffera tutto ai naufraghi. Il video virale.

Nuova gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021. Anche la terza puntata della quindicesima edizione del reality show ha avuto la gaffe della conduttrice che, stavolta, ha spifferato un elemento dell’Isola che i concorrenti non avrebbero dovuto scoprire fino all’eliminazione.

Ilary Blasi, senza rendersene conto, si è lasciata sfuggire una frase con cui ha spifferato l’esistenza di Parasite Island. Dopo essersi resa conto dell’errore clamoroso commesso, la gaffe si è zittita non tornando sull’argomento e andando avanti facendo finta di nulla.

Ilary Blasi svela l’esistenza di Parasite Island ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021

Dopo la gaffe sulla “palapa”, dopo la gaffe sulla “casa” con cui ha fatto implicitamente al Grande Fratello Vip che ha condotto per tre edizioni, Ilary Blasi ha commesso la terza gaffe in tre puntate del reality. Tutto è accaduto durante una nuova prova di abilità, vinta dal gruppo dei Buriños. Brando Giorgi ha così dovuto cambiare squadra mentre Daniela Martani è entrata a far parte dei Rafinados. Parlando con Brando Giorgi, la Blasi ha commesso la gaffe in questione.

“[…] E Brando, tu sei il loro premio. Sei il premio di questi vincitori. Tu farai parte dei Burinos, caro Brando. La tua vita tra i Rafinados ha avuto una breve durata come Ferdinando su l’isola Parasite Islan…”.

Con queste parole, la Blasi ha spifferato l’esistenza di Parasite Island, l’isola abitata da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo e dove arriva il naufrago eliminato durante ogni puntata. Il primo a raggiungerla è stato il visconte Ferdinando Guglielmotti che, dopo aver deciso di restare, ha deciso di ritirarsi. Il secondo naufrago a raggiungere Paradite Island è stato Akash Kumar che ha perso la sfida al televoto con Angela Melillo.

"Brando la tua vita nei Buriños è stata molto breve, come Ferdinando a Parasit…" Ilary!🤦🏻‍♀️ #Isola 🏝️ pic.twitter.com/H2exYkCGrv — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 22, 2021

Akash, tuttavia, ha deciso di tornare in Italia non accettando l’opportunità di restare su Paraside Island. La gaffe della Blasi, nel frattempo, ha scatenato i commenti degli utenti su Twitter.