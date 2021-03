Pedagogia del rischio: un approccio diverso e un’opportunità di crescita per i bambini

Cos’è la pedagogia del rischio? Un approccio diverso dall’iperprotettività che rappresenta un’opportunità di crescita per i bambini.

“Attento”. “Non correre”. “Scendi”. “Cadi”. E quanto potremmo ancora continuare? Quante mamme pronunciano queste frasi almeno una decina di volte al giorno?

Del resto chi più chi meno sono tante le madri iperprotettive e che cercano di salvaguardare i propri figli da eventuali pericoli o cadute.

Si tratta di un modo di educare tipico dei nostri giorni a cui però si contrappone un metodo che parte dall’approccio opposto denominato come la pedagogia del rischio. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco cos’è la pedagogia del rischio

A differenza di qualche generazione fa ora i genitori tendono ad essere molto più protettivi e lasciare meno spazio di manovra ai propri figli per il semplice fatto di aver paura che si facciano male o vadano incontro ai pericoli.

Addio allora all’avventura, alla sperimentazione, al testare i propri limiti. Tutto quello che dovrebbe essere alla base di un sano sviluppo psico-fisico, oggigiorno viene meno. Perché i genitori tendono a tenere i propri figli dentro a una campana di vetro, a voler avere il controllo completo su quello che fanno, e così via.

E allora ecco che a fare da contrappeso c’è quella che in gergo viene chiamata pedagogia del rischio. Che non vuol dire necessariamente mandare i figli allo sbaraglio e incontro ai pericoli ma farli giocare liberamente tollerando la possibilità che possano cadere, sbucciarsi un ginocchio, sporcarsi i vestiti o addirittura romperli.

Insomma tutto quello che è normale che un bambino faccia per sperimentare il mondo e ciò che lo circonda. Se ci pensiamo si tratta di valutare la situazione dalla prospettiva opposta.

Un bambino educato con l’approccio della pedagogia del rischio impara a conoscere le sue paure e a superarle, valuta i limiti, apprende dai suoi errori e cresce.

E l’adulto come dovrà comportarsi in questo frangente? Di sicuro dovrà riuscire a dare fiducia al bambino sempre valutando le situazioni in maniera tale da non esporlo a pericoli seri naturalmente utilizzando il buon senso, valutando il rischio e calcolandolo. Quindi questo non significa mandarlo allo sbaraglio.

Piano piano il bambino, se avrà alle spalle un genitore capace di infondere in lui coraggio crescerà con una buona autostima e con la sana capacità di saper valutare o propri limiti. Qui ti avevamo anche rivelato le 5 frasi che uccidono l’autostima di tuo figlio.