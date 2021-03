Alta tensione nella scuola di Amici 2021: a pochi giorni dalla seconda puntata del serale, Rosa fa piange Serena e scoppia il finimondo.

La tensione del serale di Amici 2021 comincia a fare brutti scherzi ai concorrenti del talent show di Maria De Filippi. Le sfide che devono affrontare ogni settimana gli allievi sono sempre più complicati e, complice un guanto di sfida che la maestra Alessandra Celentano ha lanciato a Rosa Di Grazia, ballerina della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Arisa, ha fatto scoppiare il finimondo.

Rosa, di fronte al nuovo guanto di sfida che le ha lanciato la maestra Celentano che l’ha sfidata sulla coreografia del Can Can che, durante la prima puntata del serale è stata contestata per la presenza dei troppi passi di danza classica, ha perso la pazienza. L’atteggiamento di Rosa ha infastidito Serena che si è lasciata andare alle lacrime. Gli altri allievi della scuola hanno difeso Serena accusando Rosa di avere un atteggiamento troppo aggressivo.

Di fronte all’atteggiamento dei compagni, Rosa ha perso la pazienza scagliandosi contro tutti.

Rosa Di Grazia contro tutti ad Amici 2021: “Paracu*i, vittime e false”

Rosa Di Grazia si è difesa sostenendo che le lacrime di Serena non era dovute al suo atteggiamento, ma la ballerina di Alessandra Celentano ha confermato di essere scoppiata per l’atteggiamento della compagna.

“Quando si parla di queste cose non ho lo stesso atteggiamento che hai tu, o Martina. Io mi sento tipo attaccata. Io non sto là a dire che vinco io perché ho le linee. Mi ha dato fastidio quando hai detto dell’espressività, della presenza scenica e tutte ste ca…te. Io non ho bisogno di dire così, io dimostro sul palco. Ma con questi atteggiamenti io non produco bene, sto male dentro. Scoppio a un certo punto”, ha spiegato Serena Marchese.

Rosa ha così perso la pazienza puntando il dito contro tutti: “Ma quanto siete falsi, che schifo. Il vittimismo. Siete tutti un branco di falsi. Parac…i, finti. Un minimo gli farei passare [di quello che passa lei ndr], un minimo. Siamo tutti bravi a piangere e a fare le vittime. Poi tutti avvocati difensori, ma campate”.

Dopo essersi isolata, Rosa ha cercato un confronto con Serena a cui ha spiegato di non riferirsi a lei quando parla di espressività e di tecnica. Le due ballerina sono così riuscite a trovare un punto d’incontro e sabato, nel corso del secondo serale di Amici 2021, dovrebbero tornare a sfidarsi.