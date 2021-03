Vincitore Grande Fratello Vip 2020, chi è? Tommaso Zorzi batte Pierpaolo Pretelli all’ultimo televoto.



Chi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2020? L’annuncio arriverà solo al termine della finalissima di oggi, lunedì 1° marzo, ma in base alle quote delle scommesse possiamo farci un’idea di chi si contenderà il montepremi da 100 mila euro in gettoni d’oro, di cui la metà sarà devoluta in beneficienza.

In finale ci sono Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello mentre Andrea Zelletta, per sperare di poter continuare la corsa verso la vittoria, deve superare il televoto contro Tommaso Zorzi. Chi vincerà in base alle quote dei bookmakers?

Vincitore Grande Fratello Vip 2020: Tommaso Zorzi e Dayane Mello favoriti

AGGIORNAMENTO Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2020. Secondo Classificato è Pierpaolo Pretelli. Al terzo posto si piazza Stefania Orlando. Dayane Mello si piazza al quarto posto mentre Andrea Zelletta è il quinto classificato.

Tommaso Zorzi è il grande favorito per la vittoria del Grande Fratello Vip 2020. Il suo trionfo, da Snai, viene quotato a 1,80. Subito dopo troviamo Dayane Mello. La modella brasiliana che ha conquistato la finalissima per prima e che può contare su un grosso seguito di Fan è considerata vincente a 2.25.

Al terzo posto del podio, invece, troviamo Stefania Orlando, la quarta finalista del Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice che, in semifinale ha battuto al televoto prima Rosalinda Cannavò, oggi felice accanto ad Andrea Zenga e poi Samantha De Grenet, è quotata a 7.00.

Al quarto posto, invece, troviamo Pierpaolo Pretelli. L’ex velino che ha già vinto l’amore di Giulia Salemi, pare non avere molte chanche di vincere. Il suo trionfo, infatti, è quotato a 10. Ultimo in classifica, secondo le quote di Snai, è Andrea Zelletta la cui vittoria è quotata a 20. L’ex tronista di Uomini e Donne è già al televoto con Tommaso Zorzi. Solo uno dei due potrà continuare la corsa verso la vittoria sfidando Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

Per i cinque finalisti, oggi, finisce un’avventura lunghissima, iniziata il 14 settembre 2020. Un periodo lungo nel corso del quale hanno affrontato discussioni, problemi, incomprensioni. Hanno ricevuto sorprese e hanno dovuto affrontare grandissimi dolori come quello che sta affrontando Dayane Mello per la prematura morte del fratello Lucas, scomparso a causa di un incidente stradale.