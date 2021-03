L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 è finalmente risultata negativa al covid e sarà quindi, da questa terza puntata, in studio al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Guardiamo i look della cantante da 6,5 milioni di follower su Instagram.

Meno di un giorno fa Elettra Lamborghini dal suo profilo ufficiale ha twittato: “Sono negativa #fuckcovid #diosesgrande” e con 8136 like ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti fan. Da questa sera all’Isola dei Famosi – in onda dalle 21.45 su canale 5 – oltre alla conduttrice Ilary Blasi si prevede un’altra protagonista, la “queen”. Scopriamo gli outfit più recenti di Elettra.

Elettra Lamborghini, star europea all’Isola dei Famosi. Chissà come si vestirà

Capelli dello stesso colore di sempre, naturale ed intenso, ma nuovo taglio ed acconciatura liscia quotidiana si aggiungono alle novità dell’immagine scelta dalla cantante per il nuovo anno – proprio come il make-up nude ed elegante. In molti hanno notato la sua perdita di peso ed il corpo più definito ed è davvero in forma.

Rispetto anche solo ad un paio di anni fa, oggi Elettra si mostra con outfit più comodi – ee non solo per la reclusione obbligatoria – colori più femminili e tagli più netti. Nella prima immagine ad esempio ha un completo chic e casual da portare ogni giorno senza rinunciare alla sensualità, vista la pancia scoperta. Nella seconda, eccola con leggins militari (ama le stampe) ed una simpatica maglia che ricorda la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Nonostante gli stivali bianchi con tacco di legno che, nonostante gli sforzi, proprio non riesco a trovare portabili se non in Texas, l’abito fresco e sbarazzino floreale rientra nei must di stagione ed è sfoggiato da molte star ed influencer.

Sembra a suo agio anche con la tuta monospalla lunga di paillettes multicolore e pantaloni leggermente a zampa abbinata al trucco ed ai quarantadue piercing – di cui quindici sono diamanti – incastonati nel corpo.

Di Elettra Lamborghini vi avevo già parlato riguardo ai suoi look da donna sposata ma ultimamente sembra notevolmente migliorata. Ha uno stile più internazionale e decisamente meno tamarro restando però comunque sé stessa. Nel nostro format web “Sorridi o Glissa” daremo il nostro giudizio anche sul look che la bella bolognese avrà questa sera su Canale 5. Guardateci per scoprire i dettagli!

Silvia Zanchi