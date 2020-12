Elettra Lamborghini anche da sposata ama provocare con outfit apposta per i fan

Elettra Lamborghini è molto conosciuta per le sue partecipazioni ai reality “Riccanza” e “GF Vip”, per la sua immagine provocante e per i suoi brani reggaeton. Diamo un’occhiata agli outfit che sceglie per i suoi social e non solo.

La sensuale bolognese è nota anche per il suo cognome, è infatti nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda automobilistica (oggi di proprietà Audi). Scopriamo i look di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini non passa mai inosservata

Elettra è decisamente coerente nelle sue scelte d’abbigliamento. Sia nei concerti che nella vita quotidiana, la parola d’ordine è stupire. Il suo stile tamarro da circa sei mesi è in vendita! L’astuta professionista, consapevole dell’affetto dei fan, ha reso disponibili tute con cristalli, stampe animalier, tatuaggi sulle felpe ecc.. Sono certa andranno a ruba.

Il suo matrimonio con Afrojack dello scorso settembre e la luna di miele sono stati documentati e trasformati in una serie di dieci puntate per Real Time che andrà in onda nella primavera del 2021. Parlando di stile preciso che non era quello in foto l’abito del “sì” ma uno dei cambi del giorno delle nozze. Notare lo spacco sulla coscia ed il tatuaggio che sfoggia orgogliosa. La coppia appare molto innamorata.

Mentre la sorella Ginevra ha annullato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, dove Malgioglio stasera ha fatto piangere Giulia, per motivi ad ora sconosciuti al pubblico, Elettra continua a far parlare di se. I suoi follower su Instagram sono in costante crescita proprio come i suoi progetti. La giovane ereditiera ha da poco pubblicato un album di fumetti con lei stessa come protagonista.

Elettra Lamborghini è sulla cresta dell’onda ed ha anche trovato il vero amore in giovane età. Se non fosse per il rapporto difficile con la sorella minore la sua vita si potrebbe definire perfetta. Scopriremo presto altre novità.

Silvia Zanchi