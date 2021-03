Theodora Bugel, moglie di Roberto Ciufoli: “E’ successo così!”

Theodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli, attualmente impegnato all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. I due hanno scelto di sposarsi durante la “crisi” del settimo anno.

Theodora Bugel è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la moglie di Roberto Ciufoli. Nonostante però sia sposata con un personaggio pubblico, che al momento è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, su di lei si hanno a disposizione pochissime informazioni. In quanto Theodora è una donna molto riservata, che in pochissime occasioni, se non davvero nulle, è venuta allo scoperto per parlare un po’ di sé.

Basti pensare, infatti, anche che il suo profilo Instagram è blindatissimo e soltanto chi la conosce di persona ha accesso ai suoi contenuti social. Questo, com’è giusto che sia, è una sua scelta per proteggere quello che è il suo privato, ma nonostante tutto c’è una certa curiosità da parte del pubblico del piccolo schermo di scoprire qualche informazione in più sulla vita del proprio beniamino, che per anni gli ha permesso di sorridere grazie ai numerosi sketch realizzati insieme agli altri membri de La Premiata Ditta.

A seguire, è possibile trovare alcune informazioni riguardo Theodora Bugel, la moglie di Roberto Ciufoli, e sul loro matrimonio.

Theodora Bugel: chi è la moglie di Roberto Ciufoli

Come anticipato, sulla vita di Theodora Bugel si hanno pochissime informazioni a riguardo. Basti pensare, infatti, che non si conosce nemmeno del suo anno di nascita. Quello che si sa sulla sua persona è che probabilmente ha origini francesi e che insieme a suo marito, che è stato protagonista di un incidente all’Isola dei Famosi, vive nei dintorni di Roma. La sua professione, invece, sembrerebbe essere quella di arredatrice e di imprenditrice, ma su di lei non si sa altro se non quello che Ciufoli ha dichiarato su di lei e sul loro matrimonio.

Roberto Ciufoli, durante un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Di Tutto, ha dichiarato che prima delle nozze hanno convissuto per ben sette anni e soltanto dopo hanno deciso di sposarsi. “Ad un certo punto mi sono chiesto, perché non festeggiare la consueta crisi del settimo anno di una relazione con l’organizzazione di un matrimonio? Beh, è successo proprio così: ci siamo sposati dopo il settimo anno che stavamo insieme” ha dichiarato.

Nel 2016, invece, il 23 agosto, per essere precisi, è anche nato il primo figlio della coppia, il piccolo Romeo che non di rado appare sul profilo Instagram del comico.

Theodora Bugel e Roberto Ciufoli, nonostante siano molto riservati, si amano alla follia e non si esclude che lei possa dimostrargli tutto il suo supporto durante l’esperienza all’Isola dei Famosi. Esperienza che non è iniziata nel migliore dei modi, visto che lui è stato subito protagonista di un terribile infortunio.