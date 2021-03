Belen Rodriguez replica a Pio e Amedeo con un post su Instagram: interviene anche la mamma della showgirl, Veronica Cozzani.

Belen Rodriguez replica con un post su Instagram a Pio e Amedeo. Il duo comico, ospite della prima puntata del serale di Amici 2021, ha ironizzato sulla gravidanza della showgirl argentina per la presenza in studio di Stefano De Martino. La battuta ha diviso l’opinione pubblica scatenando la reazione della showgirl argentina che, su Instagram, ha pubblicato la foto di una saponetta che è stata commentata anche dalla madre, Veronica Cozzani.

La showgirl argentina, pur senza menzionare Pio e Amedeo, avrebbe così replicato alla battuta di Pio e Amedeo che hanno tirato in ballo anche il fidanzato Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez e la madre Veronica Cozzani contro Pio e Amedeo

Durante la prima puntata del serale di Amici 2021, Pio e Amedeo, rivolgendosi a Stefano De Martino, hanno detto:

“Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago. Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva… E lo shampoo non glielo potevi fare pure tu”.

Una battuta che non è piaciuta a Belen che ha così replicato pubblicando la foto con una saponetta scrivendo: “Famosissima saponetta che serve a sciaquarsi le mani e anche la bocca”.

Tra i tanti commenti sotto la foto è apparso anche quello di Veronica Cozzani, la mamma della showgirl argentina. “Mamma mia, che società maschilista! Menti chiuse e bocche aperte”, ha scritto la signora Veronica. Il post ha ottenuto quasi 120mila like e tantissimi commenti da parte degli utenti di cui molti si sono schierati dalla parte della showgirl argentina.

Belen, nel frattempo, continua a godersi la gravidanza in attesa di poter conoscere la sua piccola Luna Marì, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese.