Dovete affrontare la zona rossa o la quarantena in coppia? Abbiamo tutti i consigli utili per affrontare la “reclusione” insieme (e senza impazzire).

Chi avrebbe mai detto che alla sola idea di passare due settimane (o più) chiusa dentro casa con il tuo partner ti si sarebbero rizzati i capelli?

La pandemia ci ha insegnato che anche le coppie più affiatate, prima o poi, potrebbero alzare bandiera bianca e darsi… alla fuga!

Ecco tre consigli per non distruggere il delicato equilibrio della tua coppia e rimanere uniti anche quando le circostanze… ve lo impongono!

Quarantena in coppia: ecco tre consigli da non sottovalutare

Un tempo l’idea di rimanere separati dal nostro compagno per giorni o mesi ci sembrava quanto di più terribile potesse accadere nella nostra vita.

La pandemia di Covid-19, però, ci ha insegnato che esiste un altro rischio: quello di trovarsi in una quarantena… di coppia!

Anche se, ovviamente, ogni coppia è diversa ed unica c’è la concreta possibilità che zona rossa e quarantena abbiano gravato di non pochi pesi il tuo rapporto.

Lasciamo stare (per quanto possibile) le ovvie conseguenze psicologiche delle chiusure sulle singole persone.

Il vostro rapporto è un organismo delicato (lo abbiamo scoperto cercando di individuare i quattro errori più comuni che fanno finire i rapporti) e come tale rischia di farsi mettere in crisi dalla vicinanza… forzata!

Scopriamo insieme quali sono i tre passaggi grazie ai quali proteggere la vostra relazione in quarantena e cercare di migliorare le giornate chiusi in casa.

voglio stare da solo: che no, non vuol dire che la vostra relazione stia per finire! Entrambi, però, dovreste cercare di ritagliarvi dello spazio che sia solo ed unicamente per voi.

Sicuramente è più facile per le coppie che non hanno figli o che possono, in una maniera o nell’altra, dividersi equamente i compiti di casa.

Quello che è fondamentale è che entrambi troviate il modo per ritagliarvi uno spazio nella giornata che sia dedicato esclusivamente a voi.

Vietato interferire con quello del partner o usare questo momento per pensare al lavoro, di qualsiasi tipo!

scopriamo nuovi hobbies insieme : stare da soli, comunque, funziona fino ad un certo punto.

Non scordatevi, poi, di cercare di passare del tempo “ costruttivo ” insieme!

Il suggerimento che vi propone anche Grazia, è quello di cercare nuovi hobbies da provare insieme.

L’idea è quella di cercare un terreno comune che sia, però, sconosciuto ad entrambi, in modo da passare del tempo insieme in maniera costruttiva e senza ricadere nei soliti meccanismi.

Meglio sedersi e parlare insieme delle vostre possibilità: che ne dite di creare una nuova routine?

Magari a te piace leggere e dormire fino a tardi, mentre il tuo partner si addormenta alle otto di sera e si alza insieme ai galli.

Siete diversi ed anche per questo (forse) vi amate!

L’idea, però, è quella di creare una “nuova routine” che sia in grado di aiutarvi a connettere senza… impazzire!

Cercate di distribuire i lavori di casa e scegliete orari e giorni nei quali alcune attività sono vietate.

E poi, lo sappiamo, il bello delle regole è che… si possono infrangere quando volete!

Insomma, anche se la quarantena di coppia ha messo a dura prova il tuo rapporto con il partner, questi consigli potrebbero essere un primo passo per uscire dalla crisi.

Di certo i vostri problemi, se sono concreti e reali, si possono risolvere in tante maniere ed ognuno può parlare solo per il proprio rapporto.

Iniziare, però, a reclamare i propri spazi ed a rispettare quelli dell’altro, trovarsi a cercare un nuovo terreno comune insieme e riorganizzare la giornata sono ottimi modi per riprendere in mano la situazione.

Facciamo un tentativo?