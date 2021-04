Michelle Hunziker dopo le accuse di razzismo: “Tutti sbagliano”

Michelle Hunziker ha rotto il silenzio dopo le accuse di razzismo nate da uno sketch con Gerry Scotti a Striscia La Notizia.

Michelle Hunziker si è trovata di nuovo al centro della polemica a causa di uno sketch messo in scena con Gerry Scotti a Striscia La Notizia. I due, per il lancio di un servizio, hanno imitato la cadenza tipica della popolazione cinese, di sostituire le R con le L, ed hanno utilizzato le dita delle mani per mimare gli occhi a mandorla.

Il gesto non è affatto piaciuto al popolo della rete. Tant’è che la polemica, a differenza di quella con Giovanna Botteri che è rimasta tra le mura del bel paese, si è estesa in tutto il mondo. Per questo motivo la conduttrice svizzera ha deciso di rompere il silenzio attraverso un video messaggio di scuse interamente in inglese, accompagnato anche da una piccola annotazione in italiano. Questo non fa altro che far comprendere quanto la polemica abbia preso piede anche al di fuori dell’Italia in quanto lo sketch è risultato essere razzista nei confronti della popolazione asiatica. In quanto mai come in questo periodo sta ricevendo insulti e violenze, convinti che siano loro i responsabili della pandemia che da un anno a questa parte ha piegato il mondo intero.

Michelle Hunziker ha replicato alle accuse di razzismo dopo lo sketch a Striscia La Notizia, chiedendo scusa per l’errore commesso.

Michelle Hunziker si scusa dopo la polemica a Striscia La Notizia

Michelle Hunziker ha chiesto scusa per il gesto commesso e soprattutto se qualcuno si è offeso per quello che è stato trasmesso in tv, pubblicando un video messaggio in cui spiega quanto sia importante per imparare dai feedback che riceve dal pubblico per potersi migliorare.

“Nella mia carriera vi ho sempre ascoltato con attenzione e ho imparato dai vostri feedback giorno dopo giorno” ha scritto Michelle Hunziker su Instagram. “Sono profondamente dispiaciuta per ciò che è accaduto ieri sera e per tutte le persone che ho offeso. Non era mia intenzione farlo“ ha spiegato la conduttrice di Striscia La Notizia. “Ribadisco che sono sempre stata contro qualsiasi forma di discriminazione. Grazie” ha concluso nel post aggiungendo nel video di scuse che tutti possono sbagliare, ma l’importante è capire i propri errori e non commetterli più.

Michelle Hunziker ha chiesto scusa dopo lo sketch a Striscia La Notizia. Nessuna dichiarazione, almeno per il momento, da parte di Gerry Scotti, anche lui al centro della polemica per lo stesso identico motivo. Molto probabilmente il conduttore commenterà quanto accaduto durante la diretta di questa sera.