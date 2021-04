Perché Tina Cipollari non è in studio a Uomini e Donne? Fan preoccupati

Perchè Tina Cipollari è assente nello studio di Uomini e Donne? Mistero sui motivi del forfait, i fans chiedono il suo ritorno sui social.

Tina Cipollari continua ad essere assente nello studio di Uomini e donne, ma il motivo del suo forfait è avvolto dal mistero. La bionda opinionista non era presente in studio nelle puntate trasmesse la settimana scorse ed è stata assente anche nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi.

Tuttavia, non si sa il motivo dell’assenza di Tina Cipollari che è stata assente in occasione di un’indigestione. Quando, invece, è entrata in contatto con una persona positiva, ha partecipato alla trasmissione collegandosi da casa. In entrambe le occasioni, il motivo dell’assenza in studio di Tina era stato svelato da Maria De Filippi e Gianni Sperti. Stavolta, invece, non si conosce il motivo del forfait della bionda opinionista che, da anni, commenta le vicende sentimentali sia dei protagonisti del trono classico che delle dame e dei cavalieri del trono over.

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne: i messaggi dei fan: “Torna presto”

L’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne comincia a farsi sentire. La bionda opinionista è assente da giorni e i fans chiedono a gran voce il suo ritorno in studio. “Tina torna presto, abbiamo bisogno dei tuoi commenti”, scrive qualcuno sui social. “Tina ti rivogliamo in studio, Uomini e Donne non ha senso senza di te”, aggiunge qualcun altro. Ma qual è il motivo dell’assenza in studio di Tina Cipollari?

Non ci sono notizie ufficiali sui motivi dell’assenza di Tina, ma il pubblico, abituato a vederla al suo posto da vent’anni, sente la mancanza delle sue battutine, dei suoi battibecchi con Gemma Galgani con cui ha recentemente discusso pesantemente e dei suoi commenti sulle varie vicende sentimentali che vengono raccontate in trasmissione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Non si sa, dunque, la data del ritorno in studio della bionda opinionista che, secondo quanto riporta Blastingnews, pare sia stata assente anche durante la registrazione del 10 aprile.

LEGGI ANCHE—>Con questa dieta Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, aveva perso circa 20 Kg

Anche sui social tutto tace mentre Gianni Sperti, negli scorsi giorni, rispondendo alle domande dei fans attraverso l’apposita funzione di Instagram, a chi gli ha chiesto se con Tina ci sia qualcosa in più dell’amicizia, ha risposto: “Lei vorrebbe. Mi corteggia da 25 anni, ma io non mi sento ancora pronto”.