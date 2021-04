Con questa dieta Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, aveva perso circa 20 Kg

Tina Cipollari, opininista di “Uomini e Donne”, ha seguito una dieta che le aveva permesso di perdere circa 20 kg: scopriamo di cosa si tratta.

Tutto è partito proprio dalla padrona di casa e moglie di Maurizio Costanzo che ingaggiò una naturopata, Emanuela Casaldi esperta di alimentazione e metabolismo, la quale elaborò per la vamp di “UeD” un regime restrittivo e ipocalorico piuttosto efficacie.

La dieta prevede di consumare 5 pasti al giorno, quindi oltre ai 3 principali si aggiungono gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio. Inoltre, prima di pranzo e prima di cena si mangia una lauta porzione di verdura a cui poi seguono o carne o pesce.

Nello specifico vediamo come è strutturata. Si parte a colazione con una fetta di pane tostato e un cucchiaino di marmellata light o burro di mandorle. A metà mattina si consuma uno yogurt magro e una porzione di frutta secca, come 10 mandorle o in alternativa un frutto fresco di stagione, circa 120 grammi.

Per pranzo dopo aver consumato una porzione abbondante di verdura condita con un cucchiaino di olio extra vergine di oliva si mangia una porzione di carne o pesce cotti in maniera dietetica, ad esempio alla griglia o al vapore. Occasionalmente si potranno abbinare dai 25 ai 50 grammi di pane oppure 50 grammi di pasta di farro.

Per merenda o 6 olive o 10 mandorle o altrimenti 120 grammi di frutta, come lo spuntino della mattina.

A cena si ripete lo schema del pranzo. Quindi verdura prima di carne o pesce.

I cibi no in questa dieta sono pasta, pane e dolci. Come cereali, invece, è ammesso il farro a dosi controllate.

Essendo una dieta praticamente senza carboidrati e ipocalorica ha permesso a Tina Cipollari di perdere peso molto velocemente.

Essendo molto restrittiva, questa dieta richiede il monitoraggio costante di uno specialista. Inoltre, quando si decide di intraprendere un regime dietetico bisogna farlo solo dopo aver consultato un medico, specie se si soffre di determinate patologie.

