Valeria Fabrizi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Valeria Fabrizi, attrice italiana molto stimata, nota per la partecipazione a “Che Dio Ci Aiuti”, ha speso la vita fra cinema, teatro e tv.

Valeria Fabrizi, nota al grande pubblico per la partecipazione a “Che Dio Ci Aiuti”, fortunata fiction di Raiuno, ha dato prova di saper plasmare il proprio talento alle esigenze sceniche. Una vita spesa fra cinema, tv e teatro con l’auspicio – ampiamente realizzato – di arrivare al cuore delle persone.

Nata a Verona nel 1936, sotto il segno della Bilancia, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo con i fotoromanzi. L’esordio in sala avviene nel 1954, con il film comico a episodi “Ridere Ridere Ridere”. Da lì in poi è un’escalation: da Sergio Corbucci a Pupi Avati sino a Fausto Brizzi. Ha lavorato con i più grandi e i registi degni di nota nel panorama contemporaneo.

Nome: Valeria Fabrizi

Età: 84 anni

Data di nascita: 20 ottobre 1936

Segno zodiacale: Bilancia

Luogo di nascita: Verona

Professione: attrice

Altezza: 165 cm

Peso: 60 Kg

Profili social: Instagram

Valeria Fabrizi carriera

64 film al cinema, 27 apparizioni in tv fra lungometraggi e fiction. Sempre con la stessa voglia, ancora con la medesima energia. Valeria Fabrizi è la dimostrazione che il talento non rimane scalfito con il tempo che passa. Anzi, matura e acquisisce consapevolezza: cambiare ruoli a seconda dell’età non è un’impresa facile: molti suoi colleghi – e colleghe – si sono arrese all’evidenza dell’anagrafe.

Lei ha preferito spingersi oltre lo steccato delle convenzioni, trovando la veste più adatta grazie alla moltitudine di registri che possiede. In grado di reggere il palco e tenere la scena come pochi, Valeria Fabrizi è un riferimento nella drammaturgia contemporanea in grado di offrire numerosi spunti a cui attingere con garbo e passione.

Vita privata e Instagram

Nella vita privata Valeria Fabrizi è vedova, sposata fino al 1988 con Tata Giacobetti (uno dei rappresentanti del Quartetto Cedra). Su Instagram vanta ben 117mila follower con cui ha un rapporto particolarmente aperto al confronto e condivide attimi di lavoro e momenti di vita quotidiana. L’esperienza del passato con lo sguardo e la curiosità del futuro.