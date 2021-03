Che Dio ci aiuti ultima puntata, Elena Sofia Ricci: “E’ stato complicato”

Che Dio Ci Aiuti 6 terminerà oggi con l’ultimo appuntamento della stagione. Elena Sofia Ricci ha svelato cos’è successo dietro le quinte.

Che Dio Ci Aiuti è una delle serie di successo trasmesse da mamma Rai, ma questa sera, purtroppo, i telespettatori assisteranno all’ultima puntata di questa stagione, la sesta, che ha collezionato veri e propri ascolti record. Riconfermando Suor Angela, Elena Sofia Ricci, uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo.

Questa stagione, però, a differenza delle precedenti realizzate, non è stata semplice. In quanto l’intero cast della fiction, insieme alla produzione, ha dovuto fare i conti con la pandemia che da un anno a questa parte ormai ha piegato il mondo intero. Intervistata dal portale The Hot Corn, prima che la serie facesse il suo debutto su Rai 1, Elena Sofia Ricci ha rivelato che le riprese sono proseguite anche durante la messa in onda delle prime puntate. Certo, questo è accaduto anche per le precedenti stagioni della serie, ma la pandemia non ha affatto aiutato. In quanto hanno dovuto fare i conti con tutte le misure restrittive del caso e a sottoporsi a ben 3 tamponi a settimana. Senza dimenticare poi le calde temperature del periodo estivo, momento in cui è stata girata la serie.

L’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti va in onda questa sera, ma vediamo insieme cosa ha rivelato l’interprete di Suor Angela sulla realizzazione di questa tanto amata sesta stagione. Stagione che ha visto anche il ritorno di uno dei personaggi più amati di sempre.

Elena Sofia Ricci, Suor Angela, svela un retroscena su Che Dio Ci Aiuti 6

Elena Sofia Ricci ha svelato per la prima cos’è accaduto dietro le quinte di una delle serie più amate di sempre. Svelando le difficoltà a cui tutto il cast di Che Dio Ci Aiuti 6 è andato incontro per realizzare uno dei progetti più amati dal pubblico del piccolo schermo.

“E’ stato un anno molto difficile per tutti quanti e ne siamo pienamente consapevoli. Anche perché ci riteniamo fortunati ad avere avuto la possibilità di lavorare“ ha esordito l’interprete di Suor Angela, che durante il corso di questa stagione ha avuto modo di poter collaborare per la prima volta Stefano De Martino. “Siamo un gruppo di persone che ha lavorato, e sta lavorando perché le riprese sono ancora in corso, in una situazione completamente“.

“Certo, è successo anche altre volte che si continuassero le riprese durante la messa in onda, ma questa volta, con una pandemia in corso, non è proprio la stessa cosa. Le condizioni in cui abbiamo lavorato sono state davvero difficili, ma ci hanno permesso di farlo in sicurezza. Anche se abbiamo avuto, tra gli addetti ai lavori, qualche persona che è stata colpita dal virus, siamo riusciti a contenere la situazione con 3 tamponi alla settimana. La troupe, tra l’altro, ha sempre lavorato con le mascherine nonostante le temperature fossero molto alte durante il corso di quest’estate” ha dichiarato Elena Sofia Ricci per poi ammettere senza difficoltà che non è di certo mancata la paura.

“Non posso nascondere che tra di noi c’è stata una certa ansia perché siamo tutti un po’ come al fronte. Questo virus non fa sconti a nessuno” ha concluso l’attrice, confidando ai telespettatori cos’è successo durante il corso di questi mesi, ma non vede l’ora che loro possano vedere questa sera il frutto del loro duro lavoro.

Today is the day. ☝️😌

Iniziamo a prepararci, fisicamente e psicologicamente: il finale di #CheDioCiAiuti6 ci aspetta questa sera alle 21:25 su Rai1! 🧡🙏🏻 pic.twitter.com/MscigeJP5H — Che Dio Ci Aiuti (@CheDioCiAiuti6) March 11, 2021

Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 6 prevedono un finale ricco di colpi di scena e siamo sicuri che non deluderà le aspettative del pubblico del piccolo schermo questa sera.