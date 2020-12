Stefano De Martino nel cast di Che Dio ci aiuti 6: l’annuncio a sorpresa

Stefano De Martino farà il suo debutto come attore nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci. Ecco quale sarà il suo ruolo.

Stefano De Martino è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo e durante il corso della sua carriera si è sicuramente gettato in numerose sfide. Basti soltanto pensare che inizialmente aveva debuttato come ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi per poi debuttare come conduttore in prima serata per il comedy show di ai 2 Made in Sud.

Ora l’ex di Belen Rodriguez, nonostante sia stato bloccato con Fatima Trotta dalla Rai, è pronto a lanciarsi in una nuova ed emozionante sfida. Quale? Quella della recitazione. Secondo quanto rivelato da Elena Sofia Ricci per Nuovo Tv, Stefano De Martino è nel cast Che Dio ci aiuti 6, pronto a lanciarsi anche come attore. Il ruolo che interpreterà nella fiction? Se stesso.

Che Dio ci aiuti: Stefano De Martino debutta con Elena Sofia Ricci

Che Dio ci aiuti è pronto a debuttare sul piccolo schermo degli italiani con la sesta stagione e per l’occasione avrà una special guest, visto che comparirà in una sola puntata, di eccezione: Stefano De Martino. L’attore ha scelto di lanciarsi in questa nuova sfida, la prima che lo vede muovere i primi passi nel ruolo di attore.

“Stefano è senza dubbio una persona brillante e molto gioiosa” ha esordito Elena Sofia Ricci, protagonista indiscussa della serie. “Si è subito sentito a suo agio in questa grande famiglia formata da matti” ha proseguito l’attrice. “E’ stato così che ci siamo resi tutti conto del motivo del successo: contagia tutti con a sua allegria e spontaneità” ha concluso Elena Sofia Ricci, emozionata e soddisfatta per questa nuova e del tutto inaspettata collaborazione.

Stefano, che di recente è tornato single, almeno per il momento non ha commentato l’annuncio fatto dall’attrice che è stato un vero colpo di scena, visto che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Stefano debuttare anche come attore in una serie così importante, che da ben 6 anni appassiona il pubblico del piccolo schermo, che sceglie di premiarlo attraverso ottimi ascolti.

Angioletti ci siamo, la data da segnare in calendario è questa:

🗓 7 gennaio 2021 🗓

Iniziano i preparativi per la serie più attesa di tutte, per cominciare l’anno nuovo nel migliore dei modi!!! 🧡 🙏🏻 😍

Cosa vi aspettate da #CheDioCiAiuti6?

Scrivetecelo nei commenti!!! 👇 👇 👇 pic.twitter.com/PjQyva2mpv — Che Dio Ci Aiuti (@CheDioCiAiuti6) December 29, 2020

Stefano De Martino sarà in Che Dio ci aiuti, pronto a stupire ancora una volta il suo fedele pubblico, ma questo non è di certo il suo unico progetto. L’ex di Belen Rodriguez, infatti, a breve tornerà con una stagione nuova di zecca di Stasera tutto è possibile. Il programma, che è stato ereditato da Amadeus, sembrerebbe essere giunto al termine delle registrazioni delle nuove puntate, pronte a strappare un sorriso a tutti i telespettatori che mai come in questo periodo hanno bisogno di un po’ di leggerezza sul piccolo schermo.