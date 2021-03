Il padre di Can Yaman si chiama Güven Yaman e avrebbe voluto vedere suo figlio diventare un famoso avvocato, proprio come lui. Le cose (fortunatamente) sono andate in maniera un po’ diversa.

Sono legatissimi da un rapporto di stima molto profonda e si somigliano moltissimo, ma in qualche modo Can ha deluso suo padre nel momento in cui ha deciso di intraprendere la carriera da attore invece di concentrarsi su quella forense.

Non sono in molti a saperlo, infatti, ma Güven Yaman ha spinto il suo unico figlio a seguire il suo stesso percorso di studi affinché a un certo punto della vita Can avesse potuto ereditare la redditizia attività di famiglia e lavorare in uno studio di avvocati.

Can ha completato gli studi come aveva voluto suo padre ma, da un certo punto in poi, ha cominciato a sostenere molti provini fino a ottenere i primi ruoli importanti. Da quel momento in poi ha deciso di appendere la laurea al chiodo.

Se Güven si è risentito? Pare proprio di no, almeno a giudicare dalle fotografie che li ritraggono insieme e che li vedono insieme sui social.

A un certo punto della sua vita il padre di Can Yaman è stato più bello del figlio!

Sguardo malandrino, capelli folti e atteggiamento da uomo vincente: probabilmente l’avvocato Güven Yaman in gioventù è stato un latin lover esattamente com’è oggi suo figlio Can.

In realtà c’è stato un momento della vita di entrambi (come dimostra la foto qui sopra) il padre di Can Yaman aveva molto più fascino del figlio, che all’epoca era ancora uno “sbarbatello” di pochi anni.

Con il tempo naturalmente le cose sono cambiate, e mentre Can virava verso lo stile un po’ selvaggio che ha fatto impazzire le fan di tutto il mondo, suo padre manteneva orgogliosamente i capelli bianchi tagliati corti e un sorriso luminoso.

Sono addirittura circolate voci che volevano il padre di Can Yaman prossimo a comparire sul set insieme al figlio, ma pare che si tratti solo di dicerie e che il famoso avvocato non abbia alcuna intenzione di lasciare la sua professione per “approfittare” della notorietà di Can, che oggi è alle stelle grazie alla sua partecipazione alla serie Che Dio Ci Aiuti.

Una delle coincidenze davvero strabilianti sul padre di Can Yaman è che il nome di battesimo dell’uomo in turco significa …

Con un nome che significa “sicurezza”, “confidenza” e “autostima” il padre di Can Yaman non avrebbe potuto essere diverso da com’è: un uomo forte e sicuro che nella vita del figlio ha rivestito un ruolo molto importante.

L’attore ha spesso dichiarato, infatti, che ancora oggi considera suo padre un vero e proprio supereroe.

Il rapporto tra Can e il suo genitore non è stato intaccato nemmeno dal divorzio di Güven dalla madre del bambino, Guildem. Can è molto legato anche a lei, dal momento che con lei è cresciuto: addirittura l’attore preferisce farsi accompagnare sul red carpet proprio dalla mamma, forse per smentire le chiacchiere che vorrebbero attribuirgli questa o quella relazione.

Tra l’altro, sembra che il tempo si sia fermato per il padre del bel Can: per capirlo basta paragonare queste foto, scattate molti anni fa, con le ultime apparizioni di Güven sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DreamCanY (@dreamcany)

Tra l’altro Can sembra ver adottato anche il look sbarazzino di papà, rinunciando alla folta chioma che aveva fatto sospirare le ragazze di mezzo mondo per un taglio più tradizionale e una barba più composta che assomiglia davvero molto a quella di Güven.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Di certo si può dire una cosa: gli uomini della famiglia Yaman fanno felici donne di tutte le età!