L’ufficialità ancora non c’è ma con ogni probabilità Diana Del Bufalo tornerà ad interpretare Monica in Che Dio ci aiuti. Intanto, in attesa di firmare il contratto, è chiusa dentro casa per il Coronavirus.

Diana Del Bufalo tornerà a vestire i panni di Monica nell’amatissima fiction targata Raiuno Che Dio ci aiuti. L’ufficialità ancora non c’è ma, intervistata da Superguidatv, l’attrice ha parlato dei suoi progetti lavorativi e della concreta possibilità di tornare nel convento di Suor Angela, interpretata da anni dalla bravissima ed insostituibile Elena Sofia Ricci. “Non ho firmato ancora il contratto quindi non posso ancora confermare nulla. Posso dire però che c’è un’altissima probabilità che io possa tornare a vestire i panni di Monica. Non posso che esserne felice. Non so ovviamente quando inizieranno le riprese considerando anche l’emergenza Coronavirus”, ha spiegato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coronavirus | Giuliana De Sio contagiata | “Un orrore”

Intanto da ieri Diana è entrata nelle case degli italiani come concorrente del reality adventure Celebrity Hunted – Caccia all’uomo disponibile su Amazon Prime Video insieme al suo migliore amico nonché collega in Che Dio ci aiuti, Cristiano Caccamo. Una vera e propria avventura immersa nella natura che l’ha messo di fronte a molte difficoltà. “Dormire in posti diversi tutti i giorni perché per più di 48 ore non si poteva stare nello stesso posto e cambiare bagno non è stato facile – ha spiegato. – In alcuni casi l’igiene non era il massimo. Ci siamo trovati a stare in cascine di montagna o in luoghi disabitati in cui condividevamo il bagno con più persone.”

Diana Del Bufalo e la quarantena per il Coronavirus

Esattamente come tutti gli italiani anche Diana Del Bufalo si attiene alle disposizioni di Conte e sta reclusa dentro casa. L’attrice su Instagram mostra la sua quarantena, tra scherzi del nuovo fidanzato Edoardo e simpatici video realizzati a distanza con Cristiano Caccamo. Nonostante sia una ragazza sempre allegra che sa vedere il lato positivo in ogni circostanza, sa perfettamente che questo è un momento difficile per tutto il Paese. “Mi rendo conto dell’emergenza – ha spiegato durante l’intervista. – Sto a casa come hanno consigliato di fare tanto che ho fatto fare a mia madre un po’ di spesa. Sono tornata da Milano 4 giorni fa e ho fatto l’auto dichiarazione compilando l’apposito modulo su internet. Sono fortunata perché vivendo in campagna ho la possibilità di stare all’aria aperta e di godermi il sole. L’umanità è forte e ha superato già tanti ostacoli. Supereremo anche questa”. E’ proprio notizia di poco la sospensione per il Coronavirus di Domenica In condotta da Mara Venier.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip: i concorrenti pregano per le vittime di Coronavirus

L’attrice però è disposta a rimanere reclusa solo nella sua abitazione perché quando si tratta di stare per tanto tempo all’interno di altre “case”, diciamo così mediatiche, la sua risposta è un secco no. “Mi sono arrivate proposte per partecipare a “L’isola dei famosi” e al “Grande Fratello Vip”. Non riuscirei perché per una come me che ama la libertà è impensabile stare in gabbia”, ha concluso senza mezzi termini.

di Maria Lucia Panucci