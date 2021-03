Emma e Maria, figlie di Elena Sofia Ricci: “Non avrei potuto chiedere di meglio”

Emma e Maria sono le figlie di Elena Sofia Ricci, interprete di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti, e sono bellissime come lei.

Emma e Maria sono le bellissime figlie di Elena Sofia Ricci. L’attrice, nonostante sia molto riservata su tutto quello che riguarda la sua vita privata, negli scorsi giorni, in occasione della festa della donna, ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori uno scatto che la immortala al fianco delle sue bellissime figlie, che proprio come lei hanno talento e bellezza.

Tant’è che sul suo profilo Instagram, l’interprete di Suor Angela commenta così lo scatto: “Sono orgogliosa di essermi riprodotta al femminile. Ci tenevo a fare gli auguri a tutte le donne. Non solo oggi, ma tutti i giorni”, ma non solo. Elena Sofia Ricci, durante una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair, ha rivelato di una lettera scritta da Emma, la sua figlia maggiore, che l’ha resa davvero molto fiera di come ha gestito il suo essere madre:

“Quando mi ha descritto come madre, ha usato un aggettivo. Un aggettivo che mi descrive a pieno e che non avrei potuto chiedere di meglio. Mi ha detto che avrebbe voluto dirmi di essere una mamma speciale, stupenda, ma la verità è che sono semplicemente una mamma giusta. Con quelle parole intendeva semplicemente dire che non sono stata né una mamma troppo cattiva ma nemmeno troppo brava, sono stata giusta. Tutto sommato sufficiente e per me questo è stato come dire che sono una persona eccezionale“ ha dichiarato.

Ma conosciamo meglio Emma e Maria, le figlie di Elena Sofia Ricci , vedendo chi sono.

Elena Sofia Ricci: chi sono le figlie Emma Quartullo e Maria Mainetti

Emma Quartullo è la prima figlia di Elena Sofia Ricci. Emma ha 25 anni ed è nata nel 1996. Lei e Maria, la più giovane tra le due, hanno in comune la loro mamma, ma sono nati da due padri diversi. Il suo papà è Pino Quartullo, anche lui un volto noto al pubblico del piccolo schermo in quanto è noto attore e doppiatore. Ma nemmeno Emma è lontana dei riflettori.

Basto pensare che ha lavorato insieme a sua madre, che ha rivelato un retroscena sulla sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti, nella fiction Vivi e lascia Vivare, in cui interpretava lo stesso personaggio di sua madre, Laura Ruggero, nella sua versione da adolescente. Le sue passioni, oltre alla recitazione, sono la fotografia e la musica.

Oltre ad Emma, Elena Sofia Ricci è mamma di Maria Mainetti. Maria è nata dalla relazione con Stefano Mainetti, attuale marito dell’interprete di Suor Angela, ed è venuta alla luce nel 2004. Su di lei non si hanno molte notizie, tranne che sua madre scoprì di essere incinta mentre lavorava alla fiction Orgoglio, che l’ha vista recitare al fianco di Barbara d’Urso.

Maria ed Emma sono le figlie di Elena Sofia Ricci e sono bellissime proprio come lei.