Perchè non ci sono più le anticipazioni di Uomini e Donne? Sono sempre meno gli spoiler sul programma per la scelta di Maria De Filippi.

Da alcune settimane, le anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne non sono più dettagliate come accadeva tempo fa. Capire i nomi dei protagonisti di ogni singola puntata sta diventando un’impresa ardua. Uomini e donne, esattamente come Amici, viene registrato in anticipo rispetto alla data in cui vengono poi trasmesse le puntate.

Finora, tuttavia, la presenza in studio del pubblico aveva garantito la pubblicazione di anticipazioni dettagliate. Gli appassionati del programma hanno da sempre rappresentato le vere talpe che, monitorando con attenzioni i movimenti dei protagonisti durante le registrazioni, fornivano ai fan del dating show di canale 5 spoiler interessantissimi.

Dall’inizio della stagione in corso, tuttavia, qualcosa è cambiato. Maria De Filippi ha deciso di ridurre la presenza del pubblico scatenando così la delusione dei fans della trasmissione.

Maria De Filippi cancella le anticipazioni di Uomini e Donne: via le talpe dalle registrazioni delle puntate

Maria De Filippi elimina le talpe dalle registrazioni di Uomini e Donne evitando così che vengano diffuse tutte le anticipazioni su quanto accade in puntata. A causa della pandemia, la presenza del pubblico in studio è stata drasticamente ridotta. Alle registrazioni delle puntate partecipano sempre meno persone. La conseguenza è che le anticipazioni sono davvero poche e, in alcuni casi, non ci sono neanche.

Sempre più spesso, per scoprire cosa accadrà in puntata, è necessario seguire il programma. Quella di eliminare le cosiddette talpe dal pubblico è una decisione che, probabilmente, è stata presa da Maria De Filippi e dalla redazione di Uomini e Donne per mantenere più viva l’attenzione sulle varie puntate.

Una decisione che, tuttavia, sta deludendo gli appassionati del programma come fa sapere la pagina Instagram newsuominiedonne che, nel rispondere agli utenti che le hanno parlato dell’assenza di talpe in trasmissione, ha risposto:

“Eh non c’è manco più il pubblico a Uomini e Donne, ma solo quattro gatti”, ricordando, poi, tutti i momenti trascorsi ad inseguire tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici per avere le informazioni in anticipo.

Una decisione simile è stata adottata con il serale di Amici 2021 con il nome dell’eliminato che viene svelato durante le registrazioni senza la presenza del pubblico.