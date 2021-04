Cosa è la cellulite e come combatterla con dei semplici rimedi naturali a portata di tutti

La cellulite, una problematica che interessa moltissime donne. Scopriamo cosa è quali sono i semplici rimedi naturali alla portata di tutti per combatterla.

La cellulite, come abbiamo spesso sostenuto è una problematica del tutto ‘democratica’ che appunto può interessare qualsiasi donna, anche la più longilinea, questo perché è strettamente correlata ad un problema di stasi linfatica e di circolazione sanguigna e non propriamente al peso corporeo che però se è eccessivo aggrava molto la condizione della pelle a buccia d’arancia.

La cellulite infatti, fa apparire la pelle poco compatta, dall’aspetto tipico della buccia d’arancia che presenta dei dislivelli sulla sua superficie. Esistono dei fattori genetici che predispongono allo sviluppo della cellulite, dei fattori legati alle abitudini di vita e all’alimentazione. Analizziamo tutti gli aspetti che possono creare il ‘terreno fertile’ per lo sviluppo della cellulite e anche alcuni tra i rimedi naturali più semplici a disposizione di tutte le donne!

Cellulite: cosa è

La cellulite è considerata dal punto di vista medico una vera e propria patologia, anche se per la maggior parte dei casi, grava nella vita delle donne come un flagello, un terribile inestetismo con cui dover fare i conti!

Si tratta di un accumulo di cellule adipose e di ritenzione idrica che si concentra in alcune parti del corpo, soprattutto fianchi, gambe e braccia. Le cause, come abbiamo già accennato risiedono sicuramente in una predisposizione genetica a sviluppare la cellulite, non è raro osservare donne della stessa famiglia avere cellulite nello stesso punto del corpo, ma anche legate a cattive abitudini di vita che se affiancate ad una predisposizione aprono le porte alla patologia.

Cellulite: quali sono le cause

Le principali cause della pelle a buccia d’arancia sono la predisposizione genetica a sviluppare:

ritenzione idrica

cattiva circolazione sanguigna

alimentazione

fattori ormonali

vita sedentaria

Per ognuna di queste cause, vi è la possibilità non sempre di sconfiggere la cellulite ma di migliorarla sicuramente.

Cellulite: come combatterla nella vita di tutti i giorni

Se siete affette da cellulite vi sono alcune abitudini di vita che se assunte, contribuiranno a migliorare lo stato di salute generale e anche l’aspetto dell’epidermide.

mangiare sano assumendo molta frutta e verdura

smettere di fumare

bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno

fare attività fisica, almeno una passeggiata di 40 minuti a passo sostenuto ogni giorno

sottoporsi ad una valutazione medica che miri a capire le cause profonde della cellulite

assumere una routine di skincare specifica per la cellulite

Cellulite: i migliori rimedi naturali per combatterla

Dopo aver cambiato in molti casi radicalmente il proprio stile di vita, si potrà aiutare la forma fisica ed il miglioramento della cellulite con alcuni rimedi naturali alla portata di tutti e con una beauty routine specifica.

La beauty routine vincente contro la cellulite

Ogni giorno cisi dovrebbe prendere cura del proprio corpo e della propria pelle, per questo quando si ha la cellulite si dovrà applicare un trattamento specifico con un massaggio delicato sulle zone colpite da questo inestetismo, per un trattamento d’urto anche due volte al giorno.

Il massaggio sarà importantissimo per aiutare a drenare i liquidi in eccesso presenti nelle zone adipose e colpite dalla cellulite ed esistono prodotti mirati a rendere ancor più efficace questo massaggio, ecco quali.

Gli scrub

Lo scrub è un prodotto di bellezza che si presenta sotto forma di crema o gel o emulsione arricchita di microgranuli. Passato sulla pelle umida dunque, aiuta a drenare la stasi linfatica, migliora visibilmente l’aspetto della pelle e la prepara ad assorbire i benefici dei trattamenti successivi eliminando le cellule morte.

I rimedi fitoterapici

I rimedi fitoterapici, provenienti da pianti e fiori, risultano essere molto efficaci contro la cellulite, sia assunti sotto forma di integratori alimentari, di tisane o di creme e lozioni da massaggiare sulla pelle.

I principali rimedi fitoterapici anti cellulite sono:

linfa di betulla

centella asiatica

pilosella

ananas

amamelide

La somministrazione e la preparazione di rimedi fitoterapici deve essere sempre supervisionata da un fitoterapeuta, un farmacista, un farmacista erborista. Possono infatti dare origini a fenomeni allergici ed il fai da te in questi casi non risulta mai essere un ottima scelta, soprattutto se si tratta di un ‘piano d’attacco’ contro la cellulite e le ritenzione idrica.

Gli oli essenziali

Anche gli oli essenziali risultano essere ottimi alleati contro la cellulite e i principali sono:

rosmarino

limone

cipresso

geranio

ginepro

Gli oli essenziali non devono mai essere applicati in purezza sull’epidermide ma sempre diluiti prima di essere applicati in una crema base idratante, in un olio vegetale o in uno scrub corpo.

Gli oli essenziali potranno essere addizionati anche ai fanghi anticellulite un ottimo trattamento da poter applicare a casa, soprattutto prima dell’estate.

Massaggiare dei prodotti addizionati di oli essenziali funzionali, aiuterà assieme alle altre sane abitudini di vita a migliorare l’aspetto della cellulite.