Panni asciugati in casa? Meglio di no! Ci sono motivi precisi per i quali si dovrebbe abbandonare subito questa abitudine. Non è sana! Occhio alle muffe (e non solo).

Asciugare il bucato in modo impeccabile è l’ambizione di molti. Per farlo velocemente bisognerebbe stenderlo all’esterno. Non tutti, però, possono permetterselo.

In molti condomini è vietata l’installazione dei ferri sui quali stendere i panni. Con questo limite, al massimo ci si può arrangiare con uno stendino a rotelle o con fissaggio a muro. In alternativa ci sono le asciugatrici, che hanno però costi elevati e non sono alla portata di tutti.

Ma anche chi ha la possibilità di stendere il bucato sul balcone o nel guardino, trova un impedimento nella pioggia. Che fare quando è maltempo e i panni sono già stati lavati in lavatrice? E’ preferibile aspettare che il meteo migliori oppure stenderli in casa? Tutti ci siamo ritrovati in una situazione simile almeno una volta.

In ogni caso, si dovrebbe evitare di asciugare i panni in casa. Questa abitudine, non proprio sana, andrebbe abbandonata per vari motivi. Ecco quali.

Panni asciugati in casa sì o no? Meglio sempre evitare!

I panni bagnati tenuti a lungo in bacinella possono puzzare di muffa. Discorso simile per quelli stesi sullo stendino, tenuto perennemente in casa d’inverno.

Indossare un maglione che puzza di umidità non è una bella cosa! In alcune situazioni può essere persino imbarazzante. Ci sono dei trucchetti per evitare questo inconveniente. Si può provare a mettere dei sacchetti di riso vicino allo stendino. Assorbiranno umidità e cattivi odori.

Asciugare panni in casa può essere dannoso per la salute. Il motivo è piuttosto ovvio. L’umidità rilasciata dai panni bagnati favorisce la proliferazione di germi e batteri. Ma, in particolare, si crea un ambiente ideale per gli acari della polvere, che causano diversi tipi di allergie. In un ambiente troppo umido se la passano male anche tutti quelli che hanno problemi d’asma o che soffrono di altre malattie respiratorie.

Se proprio non si può fare a meno di stendere i panni in casa, vediamo almeno come si può velocizzare l’asciugatura. Di seguito alcuni consigli.

Bisogna lasciare spazio tra gli indumenti. Così facendo tutti i panni riceveranno la giusta corrente d’aria, indispensabile per l’asciugatura.

Ora sai perché è meglio evitare di asciugare il bucato in casa. Prima di azionare la lavatrice, è sempre bene consultare il meteo, magari dalla app dello smartphone.