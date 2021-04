Moda bambini: ultime tendenze per un abbigliamento perfetto!

La moda bambini è in costante evoluzione e le principali case di abbigliamento per l’infanzia realizzano, ad ogni nuova stagione, collezioni in grado di risultare estremamente pratiche, ma anche di tendenza, sia per quello che riguarda la varietà dei capi proposti sia in merito alle fantasie e alle stampe che li caratterizzano.

Naturalmente, per assicurare ai propri figli il meglio, è necessario orientarsi su proposte al contempo di qualità, affidandosi a realtà di comprovata affidabilità per quanto riguarda la vendita di articoli per l’infanzia.

Un punto di riferimento, a questo proposito, è rappresentato dalle farmacie, sia tradizionali che online, da sempre impegnate nel proporre articoli in grado di rispondere a tutte le esigenze dei più piccoli.

Una realtà perfettamente in grado di soddisfare ogni genere di necessità è per esempio Farmacia Loreto Gallo, che sul suo store ufficiale mette a disposizione un’ampia selezione di abbigliamento e accessori per bambini, guardando sempre alle proposte d’eccellenza e all’ultima moda dei migliori marchi del settore.

Le proposte all’ultima moda per la prima infanzia

Per quanto riguarda i capi per i neonati, è importante prestare attenzione ai tessuti impiegati per la loro realizzazione. Ad esempio, il cotone puro al 100% si rivela sempre la soluzione ottimale per non incorrere in irritazioni o arrossamenti.

Uno dei primi capi che si acquista per i nuovi nati è certamente il body, che ha il doppio compito di vestire in modo confortevole il piccolo così come di favorire il ricambio del pannolino grazie all’apertura della parte inferiore.

Per quanto riguarda le ultime tendenze, al giorno d’oggi è possibile trovare capi contraddistinti da stampe di tutti i principali cartoon del momento, da Peppa Pig a Paw Patrol, passando per Masha e Orso, senza dimenticare i supereroi e i personaggi dell’universo Disney. Per quanto riguarda i colori, spazio alle tinte pastello, così come a quelle dai toni più vivaci, sia nelle proposte da maschietto che da femminuccia.

Oltre al classico body, per la prima infanzia la moda bambino al giorno d’oggi prevede un ampio numero di t-shirt, canotte, camiciole e tutine. Per le bimbe, inoltre, nella stagione estiva spazio ad abitini dalle stampe floreali, con cui assicurare la massima freschezza anche nei mesi più caldi dell’anno.

Per quanto riguarda, infine, i bavaglini con cui accompagnare le prime pappe, invece, la scelta può ricadere su proposte simpatiche, con scritte spiritose oppure che riportino il nome del proprietario.

Le tendenze per i bambini in età prescolare

La crescita del bambino comporta un’acquisizione sempre maggiore di consapevolezza, che porta alla definizione di gusti personali ben delineati anche per quello che riguarda l’abbigliamento.

Sarà importante tenere conto delle prime preferenze del piccolo, naturalmente sempre individuando i capi di maggiore gradimento all’interno di una proposta caratterizzata dall’alta qualità dei tessuti.

Indubbiamente è possibile iniziare a inserire nel guardaroba anche indumenti dai materiali misti, come per esempio l’acrilico e l’elastan, che andranno ad affiancarsi ai capi di cotone e a quelli di lana. Naturalmente, sarà sempre più impiegato anche il denim, che consente di creare outfit casual evergreen con pantaloni jeans e piccole giacche dai tagli più alla moda.

L’ingresso nell’età prescolare rende determinante anche la scelta del primo, piccolo zainetto con cui andare all’asilo. Spazio ai modelli colorati e vivaci, dalle forme originali e, ovviamente, anche estremamente pratici: non può mancare la suddivisione in scomparti, così da facilitare al piccolo l’individuazione dell’occorrente per le attività ricreative e della merenda. Altrettanto importante la presenza della tasca termica dove poter riporre comodamente la borraccia o il thermos.

Per un effetto simpatico e d’impatto, si potrebbe optare per scegliere completini dalle tinte perfettamente abbinate ai colori dello zainetto, per un outfit di tendenza a 360 gradi.