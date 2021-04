Il gelo non sarebbe mai andato via fra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ex veline di Striscia la Notizia, ma soprattutto migliori amiche per molto tempo. Oggi Maddalena torna a parlarne pubblicamente.

Una delle coppie più affiatate della tv, Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis non si parlano da un po’ di tempo. Alla base una forte lite avvenuta due anni tra le due e che sembra difficile da risanare e far tornare le due ex veline di Striscia La Notizia nuovamente amiche. Anche se i motivi della rottura restano ancora un mistero ciò che è evidente e lampante sotto gli occhi di tutti è che le motivazioni devono essere state molto serie e forti tanto da portarle a prendere strade differenti e vivere molto distanti l’una dall’altra.

Un percorso professionale nato insieme, lei due sono cresciute insieme a Striscia La Notizia. Ma come fa sapere la Corvaglia: niente pace in vista con la mora di Striscia.

Maddalena Corvaglia rompe il silenzio sul rapporto con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia rompe finalmente il silenzio, dopo due anni di supposizioni da parte dei fan e parla finalmente della lite con la ex migliore amica Elisabetta Canalis. Un’amicizia ventennale, nata nel lontano 1999 sul palco di Striscia La Notizia e finita improvvisamente appena due anni fa.

Finora l’ex velina 41enne in merito alla rottura con la sarda a cui un tempo era legatissima aveva inanellato solo una serie di evasivi ‘no comment’. Ora rompe il silenzio e racconta al Quotidiano Nazione in cui è stata intervistata del grande dolore provato.

Negli ultimi anni la Canalis non ha mai fatto mistero di questo litigio mentre la Corvaglia ha preferito sempre restare in silenzio. Almeno fino a questo momento.

In un’intervista al Quotidiano Nazionale l’ex Velina bionda ha deciso di parlare della questione anche se non ha fornito troppi dettagli. “Elisabetta Canalis? Preferisco non parlarne. È un grande dolore”, ha ammesso Maddalena. Qualche mese fa la Canalis, che vive in America, ha chiarito che una pace con l’ex collega è alquanto improbabile: “Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“.