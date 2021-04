Hai mai visto i figli di Massimo Ghini? Sono 4 ed uno è volto noto della tv

Hai mai visto i figli di Massimo Ghini? Sono 4, bellissimi come lui, nati da due relazioni diverse. Uno è noto volto tv.

Massimo Ghini è uno degli attori più amati del piccolo e grande schermo degli italiani. I suoi film sono tra i più apprezzati di sempre e di conseguenza si crea tanta curiosità, da parte dei suoi fedeli sostenitori, di conoscere qualche dettaglio in merito alla sfera privata, e non solo lavorativa, della sua vita.

Massimo, nonostante non sia uno dei protagonisti della cronaca rosa, o almeno di recente, è solito condividere sul suo profilo Instagram numerosi scatti che mostrano i suoi figli e non di rado sceglie di mostrare ai suoi fedeli sostenitori i loro lavori, mostrando anche un piccolo stralcio di quella che è anche la loro professione.

Non tutti sanno però che due figli di Massimo stanno provando ad entrare nel mondo dello spettacolo, ed uno di loro da qualche anno è un volto noto della tv. Di chiamo parlano? Partiamo con calma e vediamo insieme chi sono i figli di Massimo Ghini.

Massimo Ghini parla del rapporto con i suoi figli: “Ho dovuto combattere”

Massimo Ghini ha ben 4 figli. I primi due sono nati dalla sua storia con Federica Lorrai e sono la coppia di gemelli Camilla e Lorenzo. Lei è un noto volto tv. In quanto da qualche edizione è una delle giovani conduttrici che aiutano Barbara Palombelli nella messa in onda di Forum. Dal suo attualmente matrimonio con Paola Romano, invece sono nati Margherita, la più piccola, e Leonardo.

Quest’ultimo sembra avere le stesse passioni del suo papà. Tant’è che ha lavorato ad un progetto, trovate un estratto in fondo all’articolo, in cui è stato diretto da Fausto Brizzi ed ha ricevuto, sotto al post pubblicato da Massimo, anche i commenti di Christian De Sica: “Belli e bravi. Leonardo muove le mani proprio come fai tu!”.

Purtroppo però non è stato facile coniugare la figura del padre con quella dell’attore. Tant’è che ha dovuto purtroppo perdersi alcune tappe importanti. Come ad esempio il 18esimo compleanno della sua figlia minore: “Mi spezza il cuore ma non sono un attore da posto fisso” ha dichiarato ai microfoni di IoDonna.

L’attore, ai microfoni di Vanity Fair, ha dichiarato che purtroppo la separazione con la madre dei suoi primi figli non è stata facile, ma piuttosto complicata.

“Per la separazione dalla mia seconda moglie, ho dovuto combattere“ ha dichiarato l’attore. “Sono andato via di casa quando i bambini avevano circa 10 mesi” ha proseguito. “Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia” ha proseguito facendo riferimento alla sua attuale moglie.

I figli di Massimo Ghini, nonostante le difficoltà manifestate dall’attore, sono molto legati a lui e il sentimento è assolutamente ricambiato.