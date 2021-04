Monalisa Queiroz, chi è la dama del trono over di Uomini e Donne: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e curiosità.

Monalisa Queiroz è una nuova dama del parterre del trono over di Uomini e donne. Bellissima, con un fisico prorompente, Monalisa si è subito messa in mostra durante la prima puntata del programma di Maria De Filippi a cui ha partecipato. Con un completo azzurro che ha messo in risalto il colore della sua pelle, i capelli neri e le forme mozzafiato, Monalisa ha immediatamente incuriosito Armando Incarnato, ma chi è davvero la nuova dama del trono over?

Nome: Monalisa Queiroz

Data di nascita: /

Età: /

Segno zodiacale: /

Professione: /

Luogo di nascita: Brasile

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: /

Profilo Instagram ufficiale: @monalisaqueiroz25

Chi è Monalisa Queiroz di Uomini e Donne

Purtroppo non si hanno molte informazioni su Monalisa. La nuova dama, infatti, non ha avuto ancora la possibilità di presentarsi all’interno del programma di Maria De Filippi. Tuttavia, di lei sappiamo che è una modella curvy e che le sue foto stanno già facendo impazzire il web. Gli appassionati del dating show di canale 5, infatti, non hanno perso tempo cominciando a cercare informazioni sulla nuova dama del trono over che è già stata puntata da Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano, presente in trasmissione da diverso tempo, nonostante abbia deciso di concedere una possibilità ad altre tre donne, Jennifer, Veronica e Patty, ha chiesto di uscire a Monalisa la quale, pur avendo accettato di uscire con lui, ha detto: “La correttezza nei confronti delle donne è la prima cosa”.

La sua bellezza ha attirato immediatamente gli uomini del parterre del trono over. Monalisa, per il momento, non ha ancora dichiarato cosa cerca in un uomo. Durante la sua prima partecipazione al programma, oltre ad aver sottolineato di volere un uomo rispettoso nei confronti delle donne, ha sfoggiato le sue doti ballerine. La sua avventura nel programma di Maria De Filippi dove sono nate tante coppie come quella di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, protagonisti di una bellissima proposta di matrimonio in diretta. Monalisa riuscirà a trovare la donna della sua vita?

Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧚🏾MONALISA🧚🏾 (@monalisaqueiroz25)

Su Instagram, Monalisa ha un profilo seguito da circa 8mila followers. Sui social, la nuova dama del trono over sfoggia la sua indiscutibile bellezza. La modella curvy ha già incantato Armando e il pubblico di Uomini e Donne e, su Instagram, sotto le sue foto, riceve tantissimi complimenti.