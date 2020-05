Vieni da me | Nancy Brilli, ospite di Caterina Balivo, ha rivelato di essere stata corteggiata da un uomo “felicemente” sposato.

Nancy Brilli è tornata sul piccolo schermo ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. L’attrice, tra una confessione e l’altra, ha dichiarato di avere numerosi corteggiatori. Anche se nessuno di questi è stato ancora in grado di rubarle il cuore.

Uno di loro, però, aveva catturato la sua attenzione, ma l’attrice ha dovuto declinare l’offerta ricevuta in quanto l’uomo in questione, nonostante ci provasse con lei, era “felicemente” sposato.

“Ho un bel numero di corteggiatori, che onestamente mi lascia senza parole” ha confidato Nancy Brilli a Vieni da me, tra l’altro di recente la padrona di casa si è lasciata andare ad uno sfogo sul coronavirus. “C’è n’era uno che aveva catturato il mio interesse, ma ho scoperto che era sposato” ha ammesso l’ospite della Balivo. “Ma gli uomini non sono dei posaceneri che possono essere rubati dal comodino” ha concluso l’attrice.

Vieni da me | Nancy Brilli spiazza Caterina Balivo: “Mi hanno tradito”

Nancy Brilli, tra una confessione e l’altra, ha ammesso di essere stata tradita numerose volte durante l’arco della sua vita.

L’ospite di Caterina Balivo a Vieni da me ci ha tenuto a precisare che il suo discorso non riguarda unicamente i tradimenti ricevuti dagli uomini durante il corso degli anni, ma anche quelli fatti dalle amiche che forse sono anche i peggiori che si possano ricevere.

“Tutte siamo state tradite” ha premesso Nancy Brilli, che qualche tempo fa raccontò di essere stata vittima di molestie. “Chi pensa di non esserlo mai stato, beh si illude” ha aggiunto. “Anche io sono stata tradita e ho sofferto davvero tanto per amore, ma anche per le amiche ho pianto tanto” ha confidato. “Anche le lacrime che ho versato per le mie amiche sono pianti d’amore” ha concluso l’ospite di Caterina Balivo.

Nancy Brilli da Caterina Balivo si è raccontata come non mai e per il pubblico del piccolo schermo è stato un autentico piacere, visto che l’attrice era scomparsa da un po’ dai riflettori.