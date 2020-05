Banana bread, un ricco plumcake di origini anglosassoni, morbido e saporito con polpa di banana e aroma alla cannella. Scopriamo diverse ricette per realizzarlo.

Se siete in cerca di una ricca colazione o di una sostanziosa merenda il banana bread, o pane alle banane per dirlo all’italiana, è senza dubbio la ricetta sulla quale potrete puntare.

Questo plumcake di origine anglosassone è un dolce morbido e saporito che ciascuna potrà arricchire come meglio crede, con gocce di cioccolato, noci o nocciole tritate grossolanamente, oppure gustarlo in purezza magari dopo averlo riscaldato nel forno.

Inoltre, plus non da poco, il banana bread è la ricetta perfetta per utilizzare quelle banane che spesso vengono dimenticate nel cestino della frutta, divenendo di conseguenza troppo mature per essere gustate in purezza.

Ma come si realizza il pane alle banane?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Video ricetta: Lollipop di banane ricoperti di cioccolato

La ricetta classica è presto detta.

Ingredienti:

Banane (la polpa di circa 4 banane) 450 g

Farina 00 200 g

Burro 120 g

Zucchero 120 g

Uova 2

Cannella in polvere ½ cucchiaino

Lievito in polvere per dolci 6 g

Bicarbonato 3 g

Succo di limone q.b.

Sale fino 1 pizzico

Procedimento:

In una ciotola schiacciate le banane con il succo di limone. Con l’aiuto delle fruste elettriche, in un secondo recipiente, sbattete il burro precedentemente estratto dal frigorifero (reso così morbido) con lo zucchero.

Quando quest’ultimo composto sarà morbido e omogeneo aggiungetevi le banane, unendo la farina setacciata con il bicarbonato e il lievito. Aromatizzate con cannella e continuate a mescolare.

Ora versate l’impasto nello stampo precedentemente imburrato e infarinato e fate cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 60 minuti.

Una volta sfornato lasciate che raffreddi prima di toglierlo dallo tempo e servire.

Questa è naturalmente la preparazione più classica del banana bread ma esistono tante altre possibili ricette, varianti di ogni genere che ora andremo ad esplorare una per una.

Banana bread light

Un dolce a base di uova, zucchero e burro non è certamente il più leggero e a prova di peso forma che ci sia.

Ciò non vuol però dire che non sia possibile creare una variante della storica ricetta che possa unire al gusto squisito qualche caloria extra in meno. Noi abbiamo una proposta a tal proposito.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dieta delle banane: per perdere 3 kg in 5 giorni

Ingredienti:

banana 250 gr

250 gr uova 100 gr

100 gr Farina integrale 110 gr

110 gr farina di avena 100 gr

100 gr latte di soia 50 millilitri

50 millilitri zucchero di canna integrale 70 gr

70 gr Lievito per Dolci 1 bustina

Procedimento:

Dopo aver frullato le banane, frullate anche l’avena grossolanamente così da rendere il banana bread più crunchy.

In una ciotola a parte sbattete le uova fino a renderle chiare e spumose, unendo poi la farina integrale, l’avena, le banane, il latte e lo zucchero di canna. Per ultimo aggiungete la bustina di lievito e sbattete il tutto con le fruste elettriche.

Versate il composto nello stampo, spolverizzate con un con un cucchiaio di muesli per decorare e infornate per circa 40’/50′ a 180 gradi (forno preriscaldato).

Lasciate intiepidire prima di togliere dallo stampo e servire.

Banana bread vegan

Una variante facilissima da preparare con pochissimi ingredienti, che probabilmente molti di noi hanno già in casa.

Non servirà aggiungere grassi e il risultato non solo sarà a prova di ingredienti di origine animale ma anche particolarmente leggero.

La ricetta che vi proponiamo è tratta dal sito Cucina botanica.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Banana bread vegano: niente uova, tanto gusto e nutrimento

Ingredienti:

3 banane medie (possibilmente ben mature. Non acerbe)

220g farina di riso (OPPURE: stessa quantità di farina a piacere. Sconsigliate: farina di grano saraceno o farina al 100% integrale)

100g latte vegetale (qualsiasi tipo di latte andrà bene)

120g zucchero di canna (OPPURE: quantità equivalente di un altro dolcificante a piacere)

16g lievito per dolci (OPPURE: 1 cucchiaino di bicarbonato + il succo di mezzo limone)

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di cannella

Facoltativo: 80g noci

Procedimento:

Sbucciate le tre banane e spezzettatele con le mani all’interno della ciotola.

Aggiungete 100 grammi di latte vegetale e 120 grammi di zucchero. Se le vostre banane sono molto mature, potete diminuire un po’ lo zucchero.

Con l’aiuto di un frullatore a immersione miscelate il tutto creando un composto liscio e omogeneo. Aggiungete poi mezzo cucchiaino di sale, un cucchiaino bello pieno di cannella e 220g di farina di riso.

Inglobate ora la farina a poco a poco e aggiungete il lievito.

Se avete piacere aggiungete infine le noci.

Ora che il composto è pronto potete versarlo nello stampo ricoperto con la carta forno e aggiungere poi come decorazione una banana tagliata per il lungo e qualche altra noce a pezzetti.

Cuocete infine il banana bread in forno statico a 170°C per 50 minuti circa o finché non sarà bello dorato.

Banana bread fit

Si tratta della merenda perfetta per chi vuole avere uno stile di vita sano senza rinunciare al gusto.

La ricetta, tratta dal blog Una gatta in cucina, propone un banana bread da 62 calorie a fetta, un apporto tanto basso da consentire per la colazione anche un dolce bis.

Scopriamo allora come procedere.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Banane: ecco cosa succede se ne mangi una al giorno

Ingredienti:



230 g di banane schiacciate (+ una intera)

60 g di farina di avena

55 g di albume ( o un uovo intero)

10 g di farina di riso

10 g di farina di cocco

15 g di fiocchi di avena (+ una manciata extra per la decorazione)

5 g di cacao in polvere

8 g di lievito per dolci

Mezza tazzina di caffè

Cannella quanto basta (facoltativa)

Per la superficie:

Mandorle affettate

Cocco rapè

Scaglie di cocco

Procedimento:

Iniziamo schiacciando le banane mature con una forchetta e aggiungendo l’albume, le farine, il cacao e mescolate con una spatola.

Ora unite i fiocchi di avena, la cannella, il lievito ed infine il caffè.

Mescolate il tutto con grande cura e versate nello stampo da plumcake foderato di carta forno.

Tagliate a metà, per il lungo, la banana rimasta e adagiate le due parti sopra l’impasto, facendole affondare un po’. Finite di guarnire con fiocchi di avena, mandorle a lamelle, le scaglie di cocco, una piccola presa di cocco rapé e infornate a 180° per almeno 25-30 min.

Sfornate e servite tiepido o a temperatura ambiente.

Banana bread senza burro

Tra le varianti più comuni di un dolce c’è sempre quella senza burro.

Lo si sostituisce solitamente con l’olio e in questa ricetta si farà proprio così.

Scopriamo dunque come preparare il pane alle banane senza burro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Banane con le macchie nere, 7 benefici per la salute