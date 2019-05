Scopri come farti più bella grazie al latte di soia. Rimedi semplici ed economici.

Quando si parla di bellezza, ogni novità è sempre accolta a braccia aperte, specie se si tratta di rimedi semplici, naturali ed economici. La natura di offre ogni giorno svariati prodotti in grado di aiutarci a mantenerci, non solo in salute, ma anche più belle e tra questi c’è anche la soia. Nello specifico, il latte di soia, si presenta come un alimento utile e semplicissimo da usare in quanto già pronto e naturalmente ricco di proprietà benefiche e in grado di portare giovamento in particolar modo alla pelle.

Latte di soia: tre modi per farti più bella a partire dalla famosa bevanda vegetale

Detergente al latte di soia. Il latte di soia è un ottimo latte detergente da usare ogni sera sulla pelle. Perfetto per eliminare brufoli e per restringere i pori dilatati ha dalla sua la particolarità non richiedere alcun tipo di preparazione. Basterà infatti versarne qualche goccia su un batuffolo di cotone e procedere alla pulizia del viso come si farebbe con un normale latte detergente. Ovviamente è necessario acquistare del latte di soia semplice e senza zucchero e non di quelli aromatizzati al cacao o con ingredienti aggiuntivi. Ancor meglio se la bevanda in questione viene scelta di tipo biologico e non OGM.

Rimedio anti occhiaie. Un buon rimedio per ridurre le occhiaie è quello di mettere mescolare una patata senza la buccia e mescolarla con della mollica di pane precedentemente ammollata nel latte di soia. Versare l’impasto ottenuto in una garza, chiuderla e posizionarla sugli occhi per circa 15 minuti. Il contorno occhi risulterà immediatamente più liscio e disteso. Ripetendo questo impacco una volta a settimana si otterrà anche un miglioramento delle occhiaie.

Maschera idratante. Se la pelle del viso risulta troppo secca, si può ovviare con una maschera di bellezza a base di albume d’uovo e latte di soia. Si versa l’albume dell’uovo in una ciotola e si aggiunge qualche goccio di latte di soia mescolando il tutto finché non risulta cremoso. Quando è pronto si applica sul viso e si lascia agire per 15 minuti dopo i quali ci si può risciacquare con dell’acqua tiepida. La pelle risulterà più distesa e luminosa.

Come già detto è importante che il latte di soia sia biologico e non OGM. Inoltre chi ha allergie alla soia o al nichel dovrebbe fare particolare attenzione prima di utilizzare il latte di soia sulla pelle. In caso di dubbi meglio chiedere sempre al proprio medico curante.

