Se la tua casa è disordinata e desideri mettere tutto al proprio posto, ecco i trucchi per riordinare casa in poco tempo e senza stress.

Chi non desidera vivere in casa sempre pulita e soprattutto ordinata? Non è poi così difficile, basta seguire qualche piccolo trucchetto e tutto si sistemerà come per magia. Si sa che quando regna il disordine risulta molto più impegnativo mettere in ordine in poco tempo e non solo, sarà anche difficile trovare quello che vi occorre. Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio su come riordinare casa in pochissimo tempo e senza stressarsi troppo.

Casa disordinata: segui i trucchi per riordinare in poco tempo

Non è poi così difficile mettere tutto in ordine in casa, basta munirsi di pazienza e in poco tempo riuscirete a mettere tutto al proprio posto.

Iniziate dall’ingresso di casa, eliminate cappotti, giacche, giubbotti ed eventuali borse che avete sull’attaccapanni o poggiato su sedie che non vi occorrono al momento. Ricordate che la prima parte della casa che balza subito all’occhio quando si entra. Inoltre ricordate che se avete l’abitudine di riporre nell’armadio dopo qualche ora che hanno preso aria il vostro ingresso sarà sempre in ordine. Magari organizzatevi con uno svuota tasche da mettere su una mensola all’ingresso e poggiate chiavi e altro per evitare di lasciare in giro, una buona soluzione. Se volete dare un cambio radicale al vostro ingresso senza spendere tanto, ecco qualche idea.

Passate poi al soggiorno, ordinate il divano, eliminate eventuali foulard che avete messo e riordinate i cuscini in modo da essere più presentabile. Però se possiamo consigliarvi un piccolo trucco, sarebbe opportuno riordinare il divano la sera prima di andare al letto. Se avete visto la tv o letto un libro sul divano sistemate eventuali coperte o plaid così al mattino seguente sarà ordinato e avrete ottimizzato il tempo. Non solo sistemate anche lo schienale, bracciolo e riponete nel portariviste i giornali, nella libreria eventuali libri e non solo anche il telecomando al proprio posto. Se avete un tavolino potete anche riordinarlo se avete lasciato sopra qualche tazzina di caffè o una brocca con dell’acqua.

Invece per quanto riguarda le camere da letto fate sempre i letti, ordinateli per bene , se è necessario cambiate le lenzuola. Togliete dall’uomo morto o dalla poltrona eventuali capi indossati e riponete nell’armadio o nel cesto porta biancheria se sono da lavare. Nella stanzetta dei piccoli rimettete nella cesta o armadio eventuali giochi sparsi.

Passiamo alla cucina, solo il lavoro quotidiano potrà essere di aiuto per avere la cucina ordinata e pulita.

Man mano che cucinate dovrete riporre le cose al proprio posto o in dispensa, frigo o nella lavastoviglie o lavello se sono da lavare. I mestoli, piatti e altro, lavate immediatamente così da non accumulare e non solo anche lo sporco diventa ostinato e difficile da rimuovere con il passar del tempo.

Non dimentichiamoci del bagno, per ordinarlo in poco tempo, basta organizzare i panni sporchi nel portabiancheria, rimettere nei cassetti o su mensole tutto quello che avete lasciato in giro come prodotti per la pulizia del viso, make up, e non solo anche le asciugamani sporche non lasciatele in giro. Passate alla pulizia del bagno in soli 10 minuti riuscirete ad averlo bello e splendente.

Dopo aver messo tutto in ordine potete pulire casa, ecco come farlo con prodotti naturali.