Labbra screpolate? Be’, basta avere sempre a portata di mano un bel burro di cacao. Già ma quale? Scopri i migliori 5 attualmente in commercio e quale è, a nostro parere, il migliore tra i migliori.

Anche il migliore dei rossetti darebbe solo risultati mediocri se alla base non vi fossero labbra più che perfette.

Del resto la regola vale per ogni settore del make up: il fondotinta per dare risultati performanti ha bisogno di una pelle ben curata su cui stendersi e anche il migliore dei mascara non potrebbe nulla su ciglia fragili e che si spezzano.

Ma come sono queste labbra perfette? Essenzialmente sono labbra ben idratate, prive di pellicine, nutrite e pronte a ricevere la tinta o il rossetto di turno. Per ottenerle occorrerà naturalmente partire da uno scrub, un’esfoliazione delicata che è possibile eseguire anche con preparazioni fai da te che spesso vi abbiamo illustrato. E dopo? Be’ poi ci vuole il vero e proprio prodotto idratante che spesso per noi si incarna in un burro di cacao o in un balsamo labbra.

In commercio se ne trovano moltissimi e noi abbiamo voluto selezionarne cinque, i più famosi di questi tempi, per eleggere poi il nostro preferito, il migliore tra i migliori per così dire.

Quale sarà allora il migliore burro di cacao per labbra? Scopriamolo insieme.

Top 5, I migliori burro cacao per labbra screpolata

Burro cacao per tutte le labbra ma, soprattutto, per tutte le tasche.

I cinque prodotti che abbiamo selezionato vanno dai due ai trentasei euro e sono reperibili al supermercato così come nelle più blasonate profumerie. Tutti burro cacao famosi e molto amati ma solo uno è il nostro preferito. Scopriamolo insieme.

Nuxe, Rêve de miel (6,72 euro) – Amatissimo da tutte le make up artist, contiene il 90% di ingredienti di origine naturale e viene spesso usato come vero e proprio impacco per le labbra. Le sue proprietà sono non solo idratanti e nutrienti ma anche lenitive e ripartire, perfetto dunque nei periodi più freddi.

Labello, Balsamo per labbra (5 euro circa) – Chi non ha avuto almeno una volta uno stick Labello nella propria borsa? Il marchio più amato dalle giovanissime ha un prezzo invidiabile e una linea ricca di gusti, colori e profumi. Molto piacevole, lascia le labbra idratate ma anche luminose e lungo.

Yves Rocher, Balsamo labbra (2,95 euro) – Un prezzo ancora più piccolo per un prodotto presente oggi in sei diversi “gusti” e profumazioni. Secondo quanto detto sul sito l’effetto idratante si protrae per circa sei ore, grazie a un sapiente mix di principi attivi vegetali e burro di karité.

Dior Lip Glow (36,00 euro) – I più caro tra i prodotti oggi presentati è però un vero e proprio mito. Il prodotto, come spiegato dal sito internet di Dior, “rivela il rosa naturale delle labbra con un delicato effetto brillante”. Un delicato effetto di colore si sposa dunque con un effetto altamente nutriente per esaltare le labbra.

Avène, Cold Cream (9,50 euro) – Viene venduto anche nella versione stick ma il più cercato e amato è senza dubbio il vasetto a mo’ di balsamo. Ricco in olii, cere e burro di karité nutre le labbra, formando su esse un velo protettivo resistente, anche in condizioni di grande freddo.

Ma quale tra questi cinque è il nostro preferito? Parlando di burro di cacao e balsamo labbra, quel è, a nostro parere, il migliore tra i migliori? Noi abbiamo scelto Rêve de miel il prodotto firmato Nuxe che coniuga un prezzo contenuto a una straordinaria capacità idratante, il tutto unito anche a un piacevole aroma di miele che certo non guasta.

