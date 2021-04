La mamma di Giulia Salemi ha raccontato un triste retroscena sul suo passato di cui nessuno era a conoscenza prima di ora.

Giulia Salemi ha sempre confidato al pubblico del piccolo schermo che quella che spesso è apparsa in tv non è la vera personalità di sua madre Fariba Tehrani. La donna, spesso e volentieri, è apparsa piuttosto dura e severa, anche nei confronti di Giulia, ma la Salemi ha sempre precisato che dietro questa corazza si nasconde una donna dal cuore d’oro che durante il corso della sua vita ha sofferto tanto.

Questo suo lato però non era mai uscito fuori prima d’ora. O almeno fino a ieri sera quando la produzione dell’Isola dei Famosi ha scelto di mandare in onda un rvm in cui mostra mamma Fariba senza filtri, intenta a raccontare la sofferenza e il dolore provate durante il corso della sua vita e del rapporto conflittuale che ha avuto con Giulia. Rapporto che ora è uno dei migliori che potessero mai avere.

La mamma di Giulia Salemi si è raccontata senza filtri raccontandosi al pubblico del piccolo schermo come mai prima d’ora.

Fariba fa una dolorosa confessione sul suo passato: Giulia Salemi in lacrime

Fariba Tehrani si è raccontata per la prima volta sul piccolo schermo e sua figlia Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di commuoversi, confidando ad Ilary Blasi di essere orgogliosa di lei e che spera in futuro di poterle assomigliare.

“Quando sono arrivata sull’Isola, nessuno aveva voglia di conoscermi, di parlarmi” ha confidato mamma Fariba con la voce strozzata. “Io ho cercato di avvicinarmi a loro. Qualsiasi cosa facessi, mi facevano sentire mortificata, criticandomi” ha proseguito raccontando che cosa ha provato durante il corso di queste settimane. “Mi sono ricordata tanti anni in cui mi sono sentita sola. Avevo solo 18 anni, quando sono scappata dal mio Paese per non essere soppressa e trovare la libertà, solo con una valigia e tanta speranza, tanti sogni” ha raccontato per la prima volta.

“Ho trovato tantissimi problemi, ostacoli, difficoltà e dolori. Ho avuto molti dolori in famiglia, ma non avevo la possibilità di stare vicino a loro. Ho perso molti familiari da lontano“ ha proseguito con il cuore in gola. “Ho cercato sempre di nascondere, di non far vedere, rialzandomi. Mia figlia da bambina mi odiava perché pensava fossi cattiva, da grande invece ha capito perché quando cadeva io le dicevo: ‘Pulisci il sangue e le lacrime e vai avanti Giulia, con la forza e con la testa alta’ ha concluso. “Tutte le sofferenze che ho avuto da quando sono una ragazzina, hanno fatto di me la donna forte che sono oggi, che non ha mai perso la speranza“ ha concluso emozionata.

La mia super mamma Fariba… sei una forza della natura.. Sono fiera di te!❤️ #isola #giuliasalemi pic.twitter.com/yCrmwLMddr — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 29, 2021

Giulia Salemi si è commossa all’Isola dei Famosi nell’ascoltare queste toccanti parole pronunciate da sua madre, che ha scelto per la prima volta di raccontarsi per quello che realmente è.