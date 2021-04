Giulia Salemi difende mamma Fariba Tehrani e ammette di soffrire nel vedere il gruppo dell’Isola dei Famosi 2021 schierato contro di lei.

Giulia Salemi soffre nel vedere le dinamiche dell’Isola dei Famosi 2021 dove la madre, Fariba Tehrani, continua a scontrarsi con la maggior parte dei concorrenti. Dopo aver partecipato due volte al Grande Fratello Vip, l’influencer conosce bene le dinamiche del reality e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Paolo Giordano per Il Giornale, non nasconde il dolore che prova nel vedere la mamma isolata dal gruppo.

Giulia Salemi che, nella puntata del reality trasmessa in 26 aprile ha difeso la mamma in studio, ribadisce il concetto sulle pagine de Il Giornale.

Giulia Salemi contro i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021

Sempre solare e sorridente, Giulia Salemi che è stata complice delle Iene per organizzare uno scherzo al fidanzato Pierpaolo Pretelli, non nasconde di avere una parte fragile che, in questo momento, sta soffrendo nel vedere mamma Fariba Tehrani al centro di numerose discussioni all’Isola dei Famosi 2021.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, la Salemi confessa quanto stia soffrendo nel vedere il gruppo contro la madre.

«Ho sofferto a vedere come è stata tratta male per partito preso, con un accanimento che è andato molto oltre la frontiera della dignità. La vedo provata, mi sembra che contro di lei si sia formato una sorta di branco che si è scatenato».

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, inoltre, Giulia Salemi, riferendosi all’avventura di mamma Fariba all’Isola dei Famosi 2021, ha detto: “C’è un branco scatenato contro mia madre”.

LEGGI ANCHE –> Valentina Persia sbrocca contro Giulia Salemi, il web la massacra

Giulia, inoltre, ha ammesso di non aver affatto gradito l’imitazione di Valentina Persia che ha definito “penosa”, l’atteggiamento di Gilles Rocca che ha accusato la mamma di dire bugie e il gesto di Paul Gascoigne che “ha preso la foto di mamma e si è pulito il fondoschiena”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Giulia è pronta a sostenere mamma Fariba anche nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in onda il 29 aprile nel corso della quale è previsto l’arrivo in Honduras di Ignazio Moser.