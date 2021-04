Ilary Blasi: la battuta su Ignazio Moser mette in imbarazzo Cecilia Rodriguez

Ilary Blasi ha fatto una battuta su Ignazio Moser all’Isola dei Famosi che ha messo in imbarazzo Cecilia Rodriguez.

Ilary Blasi è amata dal pubblico del piccolo schermo per condurre i suoi programmi senza alcun tipo di filtro. Qualsiasi cosa lei pensi, la si dipinge sul volto e non manca nel fare battute che spesso e volentieri causano un certo sorriso da parte del pubblico del piccolo schermo, ma che a volte mettono in imbarazzo i suoi ospiti.

Come ad esempio ieri sera che, approfittando della lettera che il fidanzato di Beatrice Marchetti le ha inviato una lettera, ha fatto una battuta su Ignazio Moser che ha messo in imbarazzo Cecilia Rodriguez, ospite in studio per sostenere il suo compagno durante il corso della sua avventura all’Isola dei Famosi.

Cecilia Rodriguez imbarazzata da Ilary Blasi: la battuta all’Isola

Ilary Blasi, durante il corso dell’Isola dei Famosi, ha avuto di poter far consegnare a Beatrice Marchetti la romantica lettera che le ha scritto il suo fidanzato e approfittando di questo momento ha chiesto a Cecilia Rodriguez se anche il suo Ignazio Moser fosse così romantico e se in passato le abbia dedicato dolci pensieri d’amore.

Cecilia ha confidato che Ignazio Moser è un uomo molto romantico e che spesso le ha scritto delle lettere. La padrona di casa ha così approfittato dalle parole della sua ospite per fare una battuta sul suo compagno: “Ha la penna calda allora Ignazio?” ha chiesto maliziosa alla giovane Rodriguez.

Cecilia è apparsa piuttosto imbarazzata dalla battuta di Ilary Blasi, ma non per questo ha perso la parola, affermando che sì il suo Ignazio è un ragazzo decisamente molto romantico.

Dall’ingresso di Ignazio Moser ai numerosi scontri tra i naufraghi: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata di #Isola 👇🏝https://t.co/0FhnVApZ3m — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 30, 2021

Ilary Blasi ha messo in imbarazzo Cecilia Rodriguez e questo momento non è sfuggito al pubblico della rete, che ama questo suo essere senza filtri di fronte alle telecamere di canale 5.