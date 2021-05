Cecilia Rodriguez si sbilancia su Gilles Rocca e svela: “Voleva ferirlo”

Cecilia Rodriguez si è sbilanciata su Gilles Rocca dopo la sua eliminazione all’Isola, facendo riferimento allo scontro con Tommaso Zorzi.

Cecilia Rodriguez, da quando il suo compagno Ignazio Moser ha scelto di prendere parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, la prima che vede Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, è tornata al centro dell’attenzione mediatica e spesso è anche ospite in studio per difendere il suo naufrago del cuore.

Per questo motivo il pubblico della rete è curioso di sapere che cosa ne pensa la sorella minore di Belen in merito a quello che sta accadendo in Honduras, a prescindere dal percorso del suo fidanzato. Cecilia non si è di certo risparmiata e nelle scorse ore ha scelto di rispondere a tutte le curiosità dei suoi fedeli sostenitori, rivelando loro ciò che pensa per quanto riguarda le dinamiche che si stanno svolgendo all’Isola. In particolar modo ha scelto si è sbilanciata in merito alla lite tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca che ha lasciato di stucco il pubblico del piccolo schermo.

Cecilia Rodriguez ha difeso Tommaso Zorzi, rivelando che non le piace quando qualcuno utilizza determinate parole o concetti soltanto per poter ferire il suo interlocutore.

Cecilia Rodriguez difende Tommaso Zorzi e il suo pensiero su Gilles Rocca

Cecilia Rodriguez, prima di rivelare quello che è il suo pensiero su Gilles Rocca, che durante la puntata di lunedì scorso ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi e di non proseguire il suo percorso in solitaria insieme a Beatrice, ha ribadito che ognuno dovrebbe essere libero di esprimere il proprio parere. Mantenendo però sempre una certa eduzione e un certo rispetto, che sarebbero venuti a mancare durante la scorsa diretta.

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi: outfit stupendo di Tommaso Zorzi ma Elettra delude nonostante la luna

“Io penso che il rispetto e l’educazione non bisogna mai perderli” ha esordito Cecilia, che di recente è stata paparazzata al fianco di Pierpaolo Pretelli. “Ognuno di noi è libero di dire ciò che pensa” ha poi precisato la sorella minore di Belen. “Ma non mi piace quando le persone dicono cose soltanto per ferire l’altro“ ha poi concluso la Rodriguez. “No, non mi piace” ha aggiunto, rendendo ancora più chiaro il suo parere di fronte alla discussione avvenuta tra l’ex concorrente e l’opinionista di Ilary Blasi.

Gilles, infatti, aveva accusato Tommaso Zorzi di aver fatto, da un punto di vista professionale, soltanto il Grande fratello Vip, a differenza sua che avrebbe una carriera consolidata.

Cecilia Rodriguez si è sbilanciata su Gilles Rocca rivelando di non aver apprezzato quel momento in studio. Momento che ha infastidito buona parte del pubblico dell’Isola dei Famosi. Intanto, la compagna di Ignazio Moser sarà ospite proprio di Tommaso durante il prossimo appuntamento de Il Punto Z.