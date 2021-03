Isola dei Famosi: Drusilla Gucci vive in una casa infestata dai fantasmi

All’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci ha raccontato ai suoi compagni di viaggio di vivere in una casa infestata dai fantasmi.

L’Isola dei Famosi ha permesso al pubblico del piccolo schermo di conoscere Drusilla Gucci. Un personaggio non del tutto noto al mondo dello spettacolo se non perché è la pronipote di uno degli stilisti più famosi di tutti i tempi. Nonostante ciò in poco tempo la Gucci ha permesso ai telespettatori affezionarsi a lei, mostrando un lato del suo carattere totalmente inaspettato.

In molti, infatti, erano convinti si trattasse della solita influencer, ma la realtà è ben distante da quanto si sospettava. Drusilla è un personaggio sui generis che ha colpito i telespettatori anche grazie alle sue confessioni. Come ad esempio quella di possedere il teschio di un gatto e di collezionare ossa, ma non solo. Nelle scorse ore, come riporta il portale Biccy, la concorrente di Ilary Blasi ha raccontato di vivere in una casa infestata dai fantasmi. La sua abitazione, infatti, sarebbe davvero molto antica e tanti episodi sono accaduti al suo interno e se ciò non dovesse bastare, ha aggiunto che si troverebbe accanto ad un cimitero di suore.

Drusilla Gucci ha raccontato di vivere in una casa infestata all’Isola dei Famosi, narrando anche di due specifici episodi.

Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi: il retroscena sulla casa infestata

Drusilla Gucci, come anticipato, ha raccontato ai suoi compagni di viaggio due specifici episodi che le sarebbero accaduti presso la sua abituazione. Il primo la riguarda in maniera diretta, mentre il secondo ha a che fare con un’amica di sua madre. Ecco che cosa ha raccontato:

“Una volta ero a casa mia e stavo dormendo tranquilla nel mio letto. Fin quando non sento qualcuno urlare il mio nome. Apro gli occhi e sento che mi arriva un ceffone bello forte sul viso. Vi giuro che l’ho sentito. Anche se devo ammettere che non ho avuto paura, ma provavo una sensazione strana. Come se fossi sospesa, ma non so spiegare bene cosa ho provato in quel momento. A casa, poi, ho un sacco di candele perché spesso va via la luce e quando mi capitano cose del genere sono sempre piuttosto calma” ha confidato per poi raccontare il secondo episodio che riguarda la sua casa infestata.

“Un’amica di mamma è una sensitiva, ma una di quelle vere non improvvisate. Una volta è venuta a casa e lei mi ha chiesto se potesse usare il bagno. Glielo indico e dopo 5 secondi esce fuori dalla stanza con una faccia bianchissima. Io le ho chiesto se ci fosse qualcosa che non andasse, visto che era stava davvero poco in bagno, e lei mi chiede se poteva usarne un altro perché in quello dove era andata si era impiccato un uomo e lei lo ha visto con i suoi occhi“.

Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi è sicuramente un personaggio sui generis, ma sarà proprio questa sua caratteristica a fare colpo sul pubblico?