Sognare il caldo, il mare e la libertà è normale di questi tempi. Per perfezionare la fantasia serve necessariamente il costume adatto. Vediamo alcuni modelli di tendenza sotto i 70 euro.

Ogni anno si cercano nuovi costumi per le vacanze perché, si sa, non è più un semplice capo utile a fare il bagno bensì un outfit completo con il quale mostrarsi in spiaggia ed a colazione nel resort. Per questo motivo – e per i materiali più ricercati, le firme etc – i prezzi per i costumi in molti casi raggiungono cifre esorbitanti. Oggi vi proponiamo cinque nuovi modelli carini, classy e femminili sotto i 70 euro.

Dal due pezzi a quello intero: cinque costumi pratici ed economici per tutte

Nella prima foto c’è il bikini rubino di Isola Tropicale Style che sta conquistando il popolo di Instagram con una pagina accattivante e la consegna che va da due a quattordici giorni (per ulteriori info scrivere in direct). Costa 65 euro, fa parte della nuova collezione ed è possibile pagare all’arrivo del pacco. Il modello intero del famoso brand Calzedonia è un must, adatto sia per le terme che per una giornata al sole. Costa 59 euro, rende meglio indossato che in uno scatto fatto appositamente per lo shop on-line ed ha una bellissima scollatura sulla schiena con ruches.

Il due pezzi di Trendyol è proposto tra le novità di Zalando. La parte superiore è senza ferretto e le spalline sono regolabili, la fantasia a quadretti vichy richiama gli anni Sessanta e non passa mai di moda. Costa solo 32,99 euro.

La proposta di Sand Bikini è l’arabella glitter sky in lurex, sgambato con coppa estraibile e chiusura posteriore con laccio regolabile. Costa 60 euro ed è possibile pagare a rate da 20 euro l’una.

Tutta francese invece l’idea di Darence che mostra il modello Aline. Costume intero dal guscio sottile, sottolinea le forme come tutta la gamma floreale in vendita sul sito ufficiale. La raccomandazione è quella di sciacquarlo sempre con acqua fresca dopo ogni utilizzo.

Proprio come il costume intero a fantasia con laccetti intrecciati sul retro nell’immagine di copertina – firmato 4giveness – che costa 62 euro, sono parecchi i modelli colorati e leggeri tra i quali poter scegliere. Anche solo comprarli potrebbe aiutare a tener duro in vista dell’estate e della nostra libertà.

Silvia Zanchi