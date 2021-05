Aka7seven e Martina Miliddi dopo Amici. Lui si sfoga: “Pensavo fosse chiaro”

Aka7seven e Martina Miliddi dopo Amici 20 in che rapporti sono rimasti? Lui, stanco delle domande, ha vuotato il sacco e svelato tutto.

L’ultima edizione di Amici oltre ad essere stata ricca di talenti, è stata bella piena di storie d’amore che hanno fatto storia sognare e non poco il pubblico del piccolo schermo. Alcune sono proseguite anche che una volta che l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia è giunta al termine, come ad esempio quella di Giulia Stabile e Sangiovanni, mentre altre sono giunte al capolinea come quella che ha visto protagonisti Aka7even e Martina Miliddi.

I due non hanno mai parlato della storia che li ha visti insieme ed il pubblico del piccolo schermo è curioso più che mai di scoprire in che rapporti sono rimasti dopo la fine del programma e se hanno avuto modo di potersi sentire. Il cantante, stufo di ricevere continuamente la stessa domanda, ha scelto di rompere il silenzio e di chiarire questa storia una volta e per tutta.

E’ finita tra Martina Miliddi e Aka7seven: lui fa chiarezza e svela tutto

Aka7even, che ha dedicato la finale di Amici ai suoi genitori, senza troppi giri di parole ha ammesso che tra lui e Martina Diliddi non c’è più niente e che la loro storia d’amore, da parte di entrambi, è un capitolo chiuso.

“Visto che me lo state chiedendo in tanti” ha esordito il cantante in maniera piuttosto diretta. “Con Martina è questione chiusa e penso si sia capito, no? ha chiesto in maniera retorica ribadendo ancora una volta il concetto. “È questione chiusa, ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada” ha concluso. Tant’è che si mormora che la ballerina, dopo la fine della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, abbia scelto di frequentare il cantante Raffaele.

Fuori ORA l’inedito di Aka7Even “Loca” su tutte le piattaforme digitali! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/oozw2QiOjt pic.twitter.com/7WZgSypqoh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 13, 2021

E’ ufficialmente finita tra Aka7even e Martina Diliddi ed il pubblico da casa dovrà purtroppo farsene una ragione.